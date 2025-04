Canciones prohibidas: artistas censurados por sus canciones al crimen organizado

Los corridos nacieron durante la época de la Independencia, pero no fue hasta el periodo de la Revolución Mexicana cuando tuvo su mayor auge. En aquel entonces los corridos contaban en forma de homenaje la historia de personajes revolucionarios y sus hazañas. Sin embargo, no siempre se referían a alguien en especial, pues las canciones también podían referirse a un personaje ficticio.

Con el paso del tiempo, las letras de los corridos cambiaron y ya no le cantaban a los héroes de la historia mexicana, el contexto y la sociedad eran diferentes, y la inspiración llegaba de otros lados, por ejemplo Los Tigres del Norte son reconocidos por exponer a través de sus composiciones las historias de vida de los migrantes que cruzan la frontera con Estados Unidos.

Actualmente los corridos van más allá de eso, y cada vez, es más frecuente escuchar letras que hacen referencia al crimen organizado, motivo por el cual ahora son mejor conocidos como narcocorridos, o corridos tumbados. La evolución de este género ha sido aceptada por una gran parte de la población, sobre todo entre los jóvenes, quienes son los mayores consumidores, especialmente de los corridos tumbados.

A pesar de que muchas personas son fans de este tipo de canciones, otro sector se pronuncia en contra de los narcocorridos, pues sus letras hacen apología del crimen, y algunos consideran que esto normaliza y contribuye al problema de la violencia en México. Por este motivo, diferentes artistas y agrupaciones han sido censurados por sus canciones, aquí te contamos de quienes se trata.

Peso Pluma y Natanael, referentes de los corridos tumbados. Foto: IG @pesopluma y @natanael_cano

Artistas censurados por cantarle al crimen organizado

Gerardo Ortiz

Gerardo Ortiz es un cantante de regional mexicano muy conocido por sus canciones de amor y desamor, pero también por interpretar letras que hacen referencia al crimen organizado. Algunas de sus canciones, como “Dámaso” y “Aerolínea Carrillo” son consideradas como narcocorridos, razón por la cual ha sido censurado.

Este no fue el único caso similar, Gerardo Ortiz también se enfrentó a la polémica en 2016 por la canción “Fuiste Mía”, donde si bien, no habla del narco, en su video musical se hace referencia a la violencia contra la mujer, motivo por el cual el video fue censurado y el Gobierno lo acusó de hacer apología del delito.

Gerardo Ortiz cuenta con 9 millones de oyentes mensuales. Foto: @gerardoortizoficial

Peso Pluma

Peso Pluma actualmente es uno de los artistas latinos más famosos e importantes del mundo, el cantante de corridos tumbados sobrepasa los 41 millones de escuchas mensuales, pero el éxito no lo exenta de la censura.

Peso Pluma enfrentó la prohibición en una plataforma de música muy popular, la cual eliminó una parte de su canción “El Azul”, aunque solo fueron unos segundos, fue suficiente para que sus fans acusaran este acto como restrictorio. La parte eliminada hacía referencia al fentanilo, químico que ha provocado la muerte de miles de personas.

Los Tucanes de Tijuana

La agrupación mexicana conocida por éxitos como “La Chona” o “El Tucanazo”, también se han visto envueltos en el escándalo, y es que Los Tucanes de Tijuana denunciaron que sufrieron de censura injustificada, pues desde 2008 hasta 2019 no se podían presentar en Tijuana.

Todo inició cuando en ese año tuvieron una presentación en el estado, todo marchaba bien, sin embargo el líder del grupo, Mario Quintero, mandó un saludo a dos personas involucradas en el narco, motivo por el cual, Julián Leyzaola quien en aquel momento era Secretario de Seguridad de Tijuana, ordenó vetar a los Tucanes por apología a la violencia.

A pesar de la censura, se han presentado en otros países. Foto@lostucanesdetijuana

Natanael Cano

El precursor de los corridos tumbados, Natanael Cano, es conocido por contar con un repertorio que hace alusión al crimen organizado, pero una de las canciones que más ha dado de qué hablar es “Cuerno Azulado”, pues en ella se hace una sutil referencia al “Chapo” Guzman, y aunque no mencionan su nombre, sí las iniciales de su nombre.

“Cuerno Azulado” es una canción que Natanael Cano no interpreta con frecuencia, y en plataformas de música se puede encontrar, pero no en su canal oficial, si no resubida por otras personas.

