Cher confiesa que pensó en saltar de un balcón durante su matrimonio con Sonny Bono

Una de las cantantes más importantes en la historia de la música es Cher, quien con una trayectoria de más de 60 años, logró definir una de las más grandes eras dentro de la industria, definiendo a varias generaciones con su música y estilo, siempre marcado por la libertad y el respeto. Pero en esta ocasión, la cantante ha abierto un capítulo profundamente personal de su vida en su nuevo libro de memorias, "Cher: The Memoir, Part 1"

De acuerdo con información compartida por la también actriz, el libro fue lanzado este 19 de noviembre y se encuentra disponible a través de varios portales. En este relato sincero y emotivo, la artista de 78 años comparte detalles sobre las distintas etapas de su vida, tanto personal como profesional, regalándole a sus fans una mirada única del ícono que sigue siendo una referencia dentro de la industria musical.

Pero uno de los capítulos que ha llamado más la atención es aquel en donde habla de su tumultuosa relación con Sonny Bono, un vínculo que no solo marcó su vida profesional, sino también su bienestar emocional, pues en estas memorias, Cher confiesa que durante su matrimonio con Bono, experimentó pensamientos suicidas, revelaciones que ofrecen una mirada cruda y desgarradora a los desafíos que enfrentó mientras intentaba mantener una fachada de éxito y felicidad.

Cher confiesa que tuvo pensamientos suicidas durante su matrimonio con Sonny Bono

Antes que nada es importante saber que Cher y Sonny Bono se conocieron en 1962, cuando ella tenía 16 años y él 27 (desde ahí hay algo cuestionable, ¿no?); y fue su relación profesional y romántica la que los catapultó al estrellato en los años 60, especialmente con el lanzamiento de su icónica canción "I Got You Babe" en 1965. La química entre ellos también los llevó a dominar la televisión estadounidense con "The Sonny & Cher Comedy Hour", un programa de variedades que rápidamente se convirtió en un éxito de audiencia.

Sin embargo, detrás del escenario, la relación entre Cher y Sonny no era tan perfecta como parecía ya que según la cantante, su matrimonio estaba plagado de desequilibrios de poder, con Bono ejerciendo un control significativo sobre su vida y su carrera. Es así como en sus memorias, Cher describe este periodo como un tiempo de "opresión emocional", que la dejó sintiéndose atrapada y desprovista de su propia identidad.

Pero en uno de los relatos más impactantes del libro, Cher detalla un momento crítico en 1972, cuando la pareja estaba de gira en Las Vegas, pues durante una noche particularmente solitaria en su habitación de hotel, Cher se encontró al borde del abismo, considerando seriamente saltar desde el balcón.

Me sentí mareada por la soledad. Vi lo fácil que sería dar un paso al vacío y simplemente desaparecer [...] Durante unos minutos de locura no pude imaginar otra opción. Lo hice cinco o seis veces, escribió la cantante de 78 años.

No obstante, en cada uno de esos episodios, fue el pensamiento de su hijo Chaz, su madre y su hermana lo que la frenó para evitar suicidarse. Ese instante de claridad marcó un punto de inflexión para Cher, pues se dio cuenta de que no necesitaba terminar con su vida para huir de aquel "matrimonio sin amor", sino que sólo hacía falta alejarse de Bono y así, poco tiempo después, la pareja decidió separarse, aunque el proceso de divorcio no se completó hasta 1975, tras una amarga disputa por la custodia de su hijo.

Cher ha hablado abiertamente sobre la complejidad de su relación, señalando que, aunque hubo momentos de amor y camaradería, también hubo aspectos oscuros que no deben ser ignorados.

El divorcio no solo marcó el fin de su relación romántica, sino también el comienzo de una nueva etapa para Cher, quien tuvo que reconstruir su vida y su carrera desde cero ya que Bono había manejado gran parte de sus contratos y finanzas, por lo que dejó a Cher con muy poco, una táctica que ella describe como "manipulación económica". Sin embargo, Cher emergió como una fuerza independiente, reinventándose como solista y eventualmente alcanzando el éxito mundial con éxitos como "Believe" en 1998.

A pesar de las dificultades, Cher y Sonny lograron encontrar un terreno común en los años posteriores a su separación ya que en sus memorias, Cher relata un momento significativo en el que Bono se disculpó sinceramente con ella por el dolor que le había causado. Esta disculpa, ocurrida poco antes de la trágica muerte de Bono en un accidente de esquí en 1998, le permitió a Cher cerrar un capítulo de su vida con un sentido de paz.

"Cher: The Memoir, Part 1": un libro para entender la vida detrás del ícono

Es así como este libro es mucho más que una simple autobiografía; es una exploración profunda de los altos y bajos de una vida extraordinaria. Por ello, sus memorias se encontrarán divididas en dos partes ya que, según confesó Cher durante su aparición en "The Tonight Show" con Jimmy Fallon, su vida es "demasiado inmensa para un solo libro", por lo que en esta primera entrega la cantante cuenta cómo fue su infancia, su primer encuentro con Sonny Bono, el matrimonio que compartieron, y los complejos altibajos que definieron su relación.

Este relato íntimo no solo explora el vínculo personal que los unió, sino también cómo su dinámica impactó en su meteórico ascenso a la fama y, finalmente, en su distanciamiento definitivo.

Y es que la publicación de estas memorias no solo reafirma a Cher como una figura cultural influyente, sino también como una voz valiosa en la conversación sobre la salud mental y el empoderamiento femenino. A lo largo de su carrera, Cher ha desafiado normas y expectativas, demostrando que es posible reinventarse una y otra vez.

Para promover el lanzamiento de esta primera parte de sus memorias, Cher ha organizado una gira especial que comenzará el 20 de noviembre en Nueva York. Este recorrido también la llevará a presentarse ante sus seguidores en varias ciudades clave, como Englewood, Nueva Jersey; Londres; Beverly Hills, California; y San Francisco.

A través de estas presentaciones, la artista no solo compartirá detalles del libro, sino que también creará un espacio de conexión directa con sus fans, quienes tendrán la oportunidad de escuchar de primera mano las historias que han definido la vida de esta legendaria figura del entretenimiento.

Con esta primera entrega de sus memorias, Cher demuestra que su voz sigue siendo tan relevante e impactante como siempre.

