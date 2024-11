El impresionante video que Shakira había olvidado, así lucía a sus 13 años con sueños de ser una gran cantante

Este metraje se volvió viral en los últimos días, demostrando que la pasión por la música ha estado siempre presente en su vida. Instagram/@shakira/X/@RelatocuriosoK

En el panorama global, hay muchas artistas que lograron consolidarse como referentes en la música y una de las más amadas por varias generaciones es Shakira. Y es que la colombiana es considerada una de las figuras más influyentes y reconocidas de la música pop mundial, dejando una huella imborrable en la industria a lo largo de su carrera, pues no importa en que género incursione, el éxito parece estar garantizado para ella.

De esta forma, desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo hasta convertirse en un ícono global, la trayectoria de la barranquillera está llena de momentos memorables, lecciones de perseverancia y éxitos históricos. Es así como recientemente de ha viralizado un video grabado hace algunos años, antes de que se convirtiera en el fenómeno global que es hoy en día, demostrando que su pasión por la música la ha movido desde muy pequeña.

Hoy, su legado no solo se mide en discos vendidos o premios ganados, sino en el impacto cultural y emocional que ha tenido en sus seguidores. Shakira no solo es una estrella; es un símbolo de superación, creatividad y pasión, y mientras el mundo espera con ansias su próxima gira, está claro que la colombiana sigue escribiendo nuevos capítulos en su extraordinaria historia.

Así lucía Shakira promocionando su primer disco titulado "Magia"

Fue así como en un video que data de 1990, Shakira, de apenas 13 años, aparece frente a la cámara promocionando su álbum debut "Magia". Con una sonrisa tímida pero carismática, la joven estrella dice: “¿Qué tal, amigos? Yo soy Shakira y los invitan a que adquieran mi más reciente trabajo discográfico titulado 'Magia'.” Vestida con un saco azul oscuro, una camisa blanca y unos grandes aretes, lucía su característico cabello castaño voluminoso mientras entonaba una de las canciones del disco.

Desde sus días como una niña soñadora en Barranquilla hasta convertirse en un ícono global, Shakira ha inspirado a millones de personas con su música, su autenticidad y su dedicación a causas nobles.

Fotografía: X/@RelatocuriosoK

Como era de esperarse, el video se volvió viral en plataformas como X e Instagram y no tardó en acumular millones de reproducciones y una avalancha de comentarios en donde muchos fans de la cantante reconocieron cómo ha cambiado desde el inicio de carrera. De la misma forma, las y los fans elogiaron su determinación y destacaron cómo, incluso a esa corta edad, Shakira ya mostró indicios de la artista que llegaría a ser.

Y es que el camino al estrellato no fue fácil para Shakira, pues en 1991 lanzó "Magia", un álbum que reunía canciones que había escrito desde los 8 años. Las letras trataban temas de su vida cotidiana, como aventuras infantiles, el amor y sueños de vivir cerca del mar, peor a pesar de su entusiasmo, el disco vendió solo 1,200 copias y no logró gran repercusión comercial. Esto se debió en parte a la falta de promoción ya la inexperiencia del mercado colombiano en el desarrollo de artistas pop.

Dos años después, en 1993, la artista lanzó su segundo álbum, "Peligro" y aunque el material presentó una evolución en términos de producción y estilo, Shakira misma se sintió insatisfecha con el resultado y decidió no promocionarlo ampliamente. Como consecuencia, "Peligro" también fue un fracaso comercial y, al igual que su predecesor, fue descatalogado años después. Estos tropiezos iniciales podrían haber desanimado a cualquier aspirante, pero Shakira no se rindió.

El video viral de la joven Shakira no solo es un recordatorio de sus humildes comienzos, sino también un testimonio de cómo el trabajo duro y la perseverancia pueden llevar al éxito.

Fotografía: X/@RelatocuriosoK

El renacer con "Pies Descalzos" y un ascenso imparable

A pesar de estos tropiezos iniciales, el verdadero punto de inflexión en su carrera llegó en 1995 con el lanzamiento de "Pies Descalzos". Este álbum, que incluyó éxitos como "Estoy Aquí", "Antología" y "¿Dónde Estás Corazón?", marcó su debut como una artista madura con un estilo propio. Mezclando elementos del pop, el rock y ritmos latinos, el disco no solo consolidó su posición en el mercado latinoamericano, sino que también atrae la atención de la crítica y las y los fans internacionales.

La clave del éxito de "Pies Descalzos" radicó en su autenticidad, pues Shakira se involucró profundamente en la composición y producción de las canciones, lo que le permitió conectarse emocionalmente con su público. El álbum vendió más de cinco millones de copias en todo el mundo y abrió las puertas para sus proyectos futuros.

Fue a partir de ahí, Shakira continuó rompiendo barreras culturales y lingüísticas; en 1998, lanzó "¿Dónde Están los Ladrones?", un álbum que reafirmó su estatus como una superestrella latina con canciones como "Ciega, Sordomuda" y "Ojos Así". En el año 2001, decidió conquistar el mercado angloparlante con "Laundry Service", que incluyó el éxito global "Whenever, Wherever"., esta transición no solo fue audaz, sino que resultó ser una decisión estratégica que catapultó su carrera a nuevas alturas.

Shakira es conocida por su labor filantrópica a través de la Fundación Pies Descalzos, que desde 1997 ha trabajado para mejorar la educación de niños en situación de vulnerabilidad en Colombia.

Fotografía: Instagram/@shakira

En la actualidad, Shakira sigue demostrando su vigencia en la industria musical, pues tras el éxito de su canción "Monotonía" y su colaboración viral con Bizarrap en la Session #53, la artista anunció su próxima gira mundial: “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” y según Shakira, este será el tour más extenso de su carrera y recorrerá países de América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa, por lo que se espera que la gira incluya canciones de su último álbum, así como algunos de sus clásicos más icónicos.

Sigue leyendo:

Camila Sodi reaparece con un fuerte mensaje después de la muerte de Ernestina Sodi

Libélula se posa en el dedo Katy Perry durante su visita a México, ¿qué significado místico tiene esto?

El video en donde Shakira demuestra su amor por la música desde muy pequeña