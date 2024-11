En medio del escándalo, Beyoncé lidera la lista de los Grammy 2025: estos son todos los nominados

Esta tarde, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación ha revelado las y los artistas nominados para los Premios Grammy 2025, el prestigioso evento anual que celebra y premia a lo mejor de la industria musical. Y si bien este año hemos visto muchas estrellas emergentes conquistas los escenarios, una de las sorpresas el no,bre de Beyoncé, quien ha hecho historia al convertirse en la artista más nominada en la historia de los Grammy, alcanzando un impresionante total de 99 nominaciones a lo largo de su carrera.

Además de su exitosa carrera como cantante, este logro se debe en gran parte al lanzamiento de su más reciente álbum "Cowboy Carter", una obra que explora las raíces del country y rinde homenaje a las contribuciones olvidadas de artistas afroamericanos en ese género, por lo que la importancia de este disco radica en su fusión de estilos y su narrativa que rescata historias poco conocidas de la música country.

Pero la abeja reina de la industria musical no se encuentra del todo confiada, pues la mismísma Taylor Swift le está pisando los talones gracias a su álbum "The Tortured Poets Department", convirtiéndose en la mujer con más nominaciones en la codiciada categoría de Álbum del Año y esta es su séptima vez compitiendo en esta categoría, rompiendo el récord que compartía previamente con Barbra Streisand.

La competencia más feroz por el Álbum del Año

De esta forma, la categoría de Álbum del Año de los Grammy 2025 promete ser una de las más reñidas de la historia reciente, pues además de Beyoncé y Taylor Swift, hay otras competidoras muy fuertes como Charli XCX con su álbum "Brat", que ha recibido críticas positivas por su enfoque irreverente y experimental en la música pop.

Fotografía: Instagram/@charli_xcx

Billie Eilish también compite con su álbum "Hit Me Hard and Soft", una obra que fusiona elementos de pop alternativo y electrónica para explorar emociones complejas y narrativas personales. Reconocida por su producción junto a su hermano FINNEAS, Eilish ha sido elogiada por su capacidad de reinventarse y mantener una voz auténtica. Pitchfork describió este disco como “una obra maestra de minimalismo emocional”, consolidándola como una de las artistas más influyentes de la década.

Una sorpresa en las nominaciones de este año ha sido la inclusión de The Beatles en la categoría de Canción del Año ya que la legendaria banda recibió esta nominación gracias al sencillo "Now And Then", una canción que fue completada con Inteligencia Artificial. La pieza original contaba con una grabación de John Lennon realizada en los años 70, que fue rescatada y adaptada por los miembros sobrevivientes Paul McCartney y Ringo Starr con la ayuda de avances tecnológicos.

Y por si esto no fuera poco, además de las gigantes de la música mencionadas, otros artistas emergentes y consolidados también han captado la atención; Kendrick Lamar, con 7 nominaciones, vuelve a ser un referente en las categorías de rap y álbum conceptual, esta vez con "Visions and Stories", disco que es descrito como una exploración intensa de la identidad y la política en el contexto moderno, abordando temas de desigualdad y resistencia cultural.

La IA permitió limpiar y mejorar la calidad de la voz de Lennon, permitiendo que su interpretación formara parte de la versión final de la canción.

Fotografía: Instagram/@recordingacademy

Post Malone, quien ha experimentado con nuevos sonidos en su reciente disco "Echoes in Silence", también compite con siete nominaciones. Este trabajo ha sido descrito por Variety como “una exploración madura y multifacética de la vulnerabilidad y el triunfo personal”, por lo que la popularidad de Malone sigue creciendo, y su inclusión en las principales categorías es un reflejo de su capacidad para evolucionar más allá de sus inicios en el rap y el trap.

El poder femenino dentro de los Grammy 2025: estas son todas las nominaciones

Durante muchos años, las premiaciones de cualquier tipo se encontraban dominadas por hombres, quienes parecían dejar en segundo plano la música hecha por mujeres. Pero el feminismo al que muchos temen, poco a poco se ha ido colando entre las grietas del sistema y en la edición 2025 de los Grammy se puede ver muchos proyectos femeninos, tanto de artistas consolidadas como de nuevas promesas de la industria; así, te dejo todas las nominaciones para que comiences a hacer tus apuestas sobre las y los ganadores.

Mejor compositor del año - No clásico

RAYE

Jessi Alexander

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Mejor interpretación pop solista

“Bodyguard” (Beyoncé)

“Espresso” (Sabrina Carpenter)

”Apple” (Charli XCX)

”Birds of a Feather” (Billie Eilish)

”Good Luck, Babe!” (Chappell Roan)

Mejor interpretación Pop Dúo/Grupo

”Us” (Gracie Abrams Featuring Taylor Swift)

”Levii’s Jeans” (Beyoncé Featuring Post Malone)

”Guess” (Charli XCX & Billie Eilish)

”The Boy Is Mine” (Ariana Grande, Brandy & Monica)

”Die With a Smile” (Lady Gaga & Bruno Mars)

Mejor grabación Dance/Pop

“Make You Mine” (Madison Beer)

”Von Dutch” (Charli XCX)

”L’Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit]” (Billie Eilish)

”Yes, And?” (Ariana Grande)

”Got Me Started” (Troye Sivan)

Mejor álbum de rock

“Happiness Bastards” (The Black Crowes)

”Romance” (Fontaines D.C.)

“Saviors” (Green Day)

”TANGK” (Idles)

”Dark Matter” (Pearl Jam)

”Hackney Diamonds” (The Rolling Stones)

”No Name” (Jack White)

Mejor interpretación de música alternativa

“Neon Pill” (Cage the Elephant)

”Song of the Lake” (Nick Cave & the Bad Seeds)

”Starburster” (Fontaines D.C.)

”Bye Bye” (Kim Gordon)

”Flea” (St. Vincent)

Mejor artista nuevo

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Mejor interpretación R&B

“Guidance” (Jhené Aiko)

”Residuals” (Chris Brown)

”Here We Go (Uh Oh)” (Coco Jones)

”Made For Me (Live On BET)” (Muni Long)

”Saturn” (SZA)

Mejor álbum R&B

“11:11 (Deluxe)” (Chris Brown)

”Vantablack” (Lalah Hathaway)

”Revenge” (Muni Long)

”Algorithm” (Lucky Daye)

”Coming Home” (Usher)

Mejor interpretación de rap melódico

“Kehlani” (Jordan Adetunji Featuring Kehlani)

”Spaghettii” (Beyoncé Featuring Linda Martell & Shaboozey)

”We Still Don’t Trust You” (Future & Metro Boomin Featuring The Weeknd)

”Big Mama” — Latto”3:AM” (Rapsody Featuring Erykah Badu(

Mejor álbum de teatro musical

Hell’s Kitchen

Merrily We Roll Along

The Notebook

The Outsiders

Suffs

The Wiz

Mejor interpretación country solista

“16 Carriages” (Beyoncé)

”I Am Not Okay” (Jelly Roll)

”The Architect” (Kacey Musgraves)

”A Bar Song (Tipsy)” (Shaboozey)

”It Takes A Woman” (Chris Stapleton)

Mejor álbum de country

Cowboy Carter (Beyoncé)

F-1 Trillion (Post Malone)

Deeper Well (Kacey Musgraves)

Higher (Chris Stapleton)

Whirlwind (Lainey Wilson)

Canción del año

“A Bar Song (Tipsy)” por Shaboozey (compositores: Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry & Mark Williams)

“Birds of a Feather” por Billie Eilish (compositores: Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell)

“Die With a Smile” por Lady Gaga & Bruno Mars (compositores: Dernst “D’Mile” Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars & Andrew Watt)

“Fortnight” por Taylor Swift Featuring Post Malone (compositores: Jack Antonoff, Austin Post & Taylor Swift)

“Good Luck, Babe!” por Chappell Roan (compositores: Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro & Justin Tranter)

“Not Like Us” por Kendrick Lamar (compositor: Kendrick Lamar)

“Please Please Please” por Sabrina Carpenter (compositores: Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter)

“Texas Hold ‘Em” por Beyoncé (compositores: Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro & Raphael Saadiq)

Mejor álbum de pop latino

Funk Generation (Anitta)

El Viaje (Luis Fonsi)

GARCÍA (Kany García)

Las Mujeres Ya No Lloran (Shakira)

Orquídeas (Kali Uchis)

Mejor álbum de música mexicana

Diamantes (Chiquis)

Boca Chueca, Vol. 1 (Carín León)

ÉXODO (Peso Pluma)

De Lejitos (Jessi Uribe)

Mejor interpretación de música africana

”Tomorrow” (Yemi Alade)

”MMS” (Asake & Wizkid)

”Sensational” (Chris Brown Featuring Davido & Lojay)

”Higher” (Burna Boy)

”Love Me JeJe” (Tems)

Información en desarrollo...