“Persona que ven, persona a la que le disparan”: estudiantes de secundaria planeaban un tiroteo, filtran los aterradores audios

Un grupo de estudiantes de secundaria fueron descubiertos planeando una terrible masacre en Argentina, afortunadamente el lamentable hecho se logró evitar gracias a que un grupo de padres de familia tuvo acceso a las escalofriantes conversaciones y hasta un audio, por lo que alertaron a las autoridades educativas y policiales.

El fiscal Fernando Martin Reinas detalló en entrevista para el medio La Nación que decidieron dictar medidas preventivas, allanaron los domicilios de los cuatro menores de 16 años involucrados y también se les prohibió acercarse al centro educativo y compartió que probablemente exista otra persona involucrada pero que siguen las indagatorias.

En los mensajes filtrados se puede ver como la joven que creo un grupo con sus compañeros de clase los incita a realizar una masacre al interior del colegio, afirmando que su padrastro tiene pistolas en su domicilio y las puede usar para su macabro plan.

Foto: Especial

En las capturas de pantalla se leen mensajes como “soy amante de los tiroteos escolares”, la joven les explica que abrirán fuego contra sus compañeros, uno de ellos dice que ya eligió a sus víctimas pero ella les aclara que no se elige a quién le dispararan que simplemente balearán a toda persona que se cruce en su camino.

“Persona que ven, persona a la que le disparan”, explica la adolescente.

Además les dice que después de la “masacre” deberán tomar una decisión “¿escapan o se matan?” e incluso les dice que les dará los detalles cuando termine su clase, pero les advierte que quien se arrepienta al momento y no acribille a la población estudiantil será asesinado al momento.

Foto: Vía Szeta

Incluso en las capturas de pantalla se puede observa como afirma que después del ataque ella misma se quitará las vida. En el audio que es aún más aterrador, ella y otra joven conversan y ella explica detalle que tiene previsto que el tiroteo ocurra en su escuela el día de su cumpleaños, el 13 de julio, y le dice a su compañera que si no participara la sacará del grupo de WhatsApp porque no tiene por qué saber los detalles. Trascendió que la joven estaba medicada y tendría algunos trastornos pero esto no ha sido confirmado por las autoridades, quienes aclararon que aunque son menores de edad si se sigue un proceso penal en su contra.