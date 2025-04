Amanda Miguel confesó que ella contagió a Diego Verdaguer de COVID-19

Fue el 27 de enero del 2022 cuando la música latina se vistió de luto con el fallecimiento de Miguel Atilio Boccadoro Hernández, mejor conocido solamente como Diego Verdaguer quien murió a los 70 años de edad luego de sufrir complicaciones con el COVID-19.

El intérprete de temas como “Volveré”, “Pídeme”, “La Ladrona”, solo por mencionar algunas se contagió de este mortal virus a finales del año 2021, y se atendió en un hospital de Los Ángeles California en donde finalmente Diego Verdaguer dio su último respiro. La noticia de su fallecimiento fue anunciada y confirmada por su hija la también cantante Ana Victoria.

Fue en una reciente entrevista con la presentadora Anette Cuburu en su espacio digital en donde la cantante Amanda Miguel abrió su corazón y con gran amor recordó al amor de su vida, su esposo Diego Verdaguer y por primera vez la intérprete de “Él me mintió” confesó que ella fue quien contagió al padre de su hija de COVID.

De acuerdo con lo que cuenta Amanda Miguel, Diego Verdaguer regresó de un viaje cuando ella estaba enferma, sin embargo, la cantante asegura que ella no sabía que tenía COVID, y a su vez ella se contagió luego de haber asistido a un concierto.

“Yo lo contagie, yo lo contagie, yo me sentí bien después de no sé cuánto tiempo porque a mi me pegó fuertísimo, pero, yo ya casi estaba saliendo cuando fui a dar hospital y Diego digamos que estaba como a un 50 del COVID…” contó Amanda Miguel