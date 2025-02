¿Quién es Claressa Shields? la boxeadora que está a punto de lograr algo que nadie más ha podido

Claressa Shields está a punto de desafiar los límites del pugilismo y marcar un hito sin precedentes. Esta noche, en su natal Flint, Michigan, la estadounidense enfrentará a Danielle Perkins con la posibilidad de convertirse en la primera boxeadora (mujer u hombre), en la era de los cuatro cinturones, en conquistar tres campeonatos indiscutidos en distintas divisiones. La hazaña que persigue la apodada T-Rex no es menor.

Si logra su cometido, superará a figuras de la talla de Terence Crawford, Naoya Inoue y Oleksandr Usyk en el terreno varonil, así como a Katie Taylor en el femenil, todos ellos poseedores de dos títulos indiscutidos, algo muy raro en el boxeo profesional y altamente codiciado. Con apenas 29 años, Shields ya ha dejado claro que está destinada a la grandeza. ¿Qué es un título indiscutido de boxeo? En el boxeo actual no hay mayor sinónimo de prestigio que ostentar un título indiscutido y es tan complicado que solo un puño de peleadores ha logrado conquistarlo en la era de los cuatro cinturones.

Un título indiscutido es cuando un campeón logra unificar los cuatro cinturones más importantes de su división. Estos títulos son de las organizaciones sancionadoras: el Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Para ser considerado un campeón indiscutido, un boxeador debe poseer simultáneamente estos cuatro cinturones, lo que lo convierte en el único monarca de su categoría, sin posibilidad de debate sobre quién es el mejor.

El concepto de título indiscutido ha tomado mayor relevancia en la era moderna del boxeo, ya que con la proliferación de organismos y campeonatos, es común que haya varios campeones en una misma división. Lograr la unificación completa es un reto enorme, pues implica vencer a otros campeones para quitarles las coronas y superar barreras contractuales o políticas que a menudo dificultan la realización de estas peleas.

Un camino imparable Desde sus inicios, Shields mostró que no era una peleadora común. En su etapa amateur, conquistó dos medallas de oro olímpicas y sufrió una sola derrota en 64 peleas. Su transición al profesionalismo ha sido impecable: mantiene un récord invicto de 15-0 con tres nocauts y ha reinado en cinco divisiones diferentes, desde superwelter hasta peso completo. Ahora, su siguiente reto es ante Danielle Perkins, una rival invicta con apenas cinco peleas en su historial, pero con la ventaja de ser más alta y pesada.

Para Perkins, vencer a Shields sería el boleto al Olimpo del boxeo femenil, por lo que no será una tarea sencilla para la llamada GWOAT (Greatest Woman Of All Time). Los números de la pelea En la ceremonia de pesaje, Shields marcó 173.6 libras, mientras que Perkins registró 177.2. Aunque la diferencia no parece abrumadora, Shields tendrá que usar su velocidad y técnica para contrarrestar la mayor envergadura de su oponente.

Además, las estadísticas juegan en su contra en un aspecto: solo tiene un 20% de probabilidades de ganar por nocaut, lo que indica que, si quiere la victoria, probablemente deba buscarla en las tarjetas. Un legado que trasciende Más allá de los récords, Shields se ha convertido en un referente del boxeo femenil. Ha incursionado en las artes marciales mixtas, aunque ahí sufrió una derrota profesional, a manos de la mexicana Abigaíl Montes.

Sin embargo, su determinación nunca ha flaqueado. Esta noche, T-Rex tiene en sus puños la posibilidad de escribir una nueva página en la historia del boxeo. ¿Logrará su tercer título indiscutido o será Perkins quien dé la sorpresa?

