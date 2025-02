México invicto en La Serie del Caribe, derrotan a Venezuela en el segundo partido

México derrotó a Venezuela en el segundo partido de la Serie del Caribe, por lo que avanza invicto a la siguiente jornada. El equipo metió dos carreras en el Nido de los Águilas, lo que fue suficiente para llevarse la victoria por la única carrera que lograron los contrincantes.

Este es el torneo de los campeones de las ligas de invierno, por lo que buscan el campeonato Venezuela, México, Puerto Rico y República Dominicana por parte de la zona del Caribe, mientras que los invitados del torneo son los campeones de la liga de Japón, quienes viajaron hasta Mexicali.

Este es el calendario que le falta a México por jugar:

Domingo 2 de febrero: República Dominicana vs México. 17:50 PT

Lunes 3 de febrero: México vs Japón. 17:00 PT

Miércoles 5 de febrero: Semifinal 1 (segundo lugar vs tercer lugar). 14:00 PT

Miércoles 5 de febrero: Semifinal 2 (primer lugar vs cuarto lugar). 19:00 PT

Jueves 6 de febrero Juego por el tercer lugar. 19:00 PT

Viernes 7 de febrero: FINAL. 19:00 PT

México gana su segundo partido en la Serie del Caribe

Las acciones comenzaron en la parte baja de la cuarta entrada con un sencillo conectado por José Rondón que terminó en las manos de Billy Hamilton, por lo que la corrida de Rangel Ravelo puso a Venezuela con una carrera a su favor, parecía que controlarían el partido desde entonces.

México respondió en la parte alta de la sexta después de un roletazo de Michael Wielansky que fue un doble play en contra de Hamilton en la segunda y del bateador en la primera. Es entonces cuando entra la carrera del empate tras el sacrificio y el juego empezó de nueva cuenta.

Elevado de sacrificio y México empata la pizarra ¡LFGOOO! uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDC4FuD83DuDE2E?uD83DuDCA8#SDCMexicali2025 #SerieDelCaribe pic.twitter.com/OqweS7l40j — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 2, 2025

México sacó ventaja en la parte alta de la novena. El turno empezó con Michael Wielansky al frente, quien pegó un doble con línea al jardinero izquierdo. Un error de fildeo colocó también a Mateo Gil; un siguiente error de fildeo dejó a Julian Ornelas en primera y logró el campo libre para la anotación de Michael Wielansky.

La siguiente entrada fue con un rodado de out a la primera base, dejando fuera a Rangel Ravelo. El siguiente fue un ponche contra José Rondón y finalmente Hernán Pérez bateó al jardín central que fue cortado para un out forzado a la segunda base y out para Cézar Izturis Jr. Terminó el juego con ventaja para México.