¿Quién es Yassine Cheuko, el guardaespladas de Messi que no le permiten estar en cancha?

Yassine Cheuko, el reconocido guardaespaldas de Lionel Messi, ha revelado en una entrevista para "House of Highlights" que la Major League Soccer (MLS) ya no le permite estar en el terreno de juego para proteger al astro argentino durante los partidos del Inter de Miami. Esta decisión ha generado preocupación en torno a la seguridad del futbolista, especialmente considerando el creciente número de invasiones al campo por parte de los aficionados.

Cheuko, quien cuenta con una vasta experiencia como militar especializado y ha trabajado en la Ligue 1 y la Champions League, comparó la situación entre Europa y Estados Unidos.

Sus declaraciones ponen en evidencia un problema de seguridad que se ha intensificado desde la llegada de Messi a la MLS. A pesar de la prohibición, el guardaespaldas expresó su deseo de seguir colaborando con la liga y con la Concacaf para mejorar la protección del futbolista y garantizar su integridad en los partidos.

Existe un enorme problema aquí. Yo no soy el problema, déjenme ayudar a Leo… Amo la MLS y a la Concacaf, pero tenemos que trabajar juntos. Me encanta ayudar. No soy mejor que nadie, pero tengo mi experiencia en Europa", señaló.