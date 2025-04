Sheinbaum reclama a jueces por liberación de 35 mil millones de pesos que habían sido congelados por la UIF

La presidenta Claudia Sheinbaum reclamó a jueces por la liberación de miles de millones de pesos, que habían sido congelados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por estar vinculados a operaciones con lavado de dinero. En la Mañanera de este 1 de abril, la mandataria aseguró que este es un pretexto más para renovar el Poder Judicial el próximo 1 de junio, fecha en la que se lleva a cabo la elección judicial.

“Cuando hay evidencia en la Unidad de Inteligencia Financiera de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es bloquear una cuenta, ¿qué es lo que ha pasado?, que estas personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo les liberan las cuentas los jueces, estamos hablando de 35 mil millones de pesos.

“Una razón más para lo que va a ocurrir el 1 de junio (...) porque no puede ser esta colusión y esta corrupción, porque no tiene otro nombre, de los jueces y de muchos ministros de la Corte, cuando se demuestra que hay lavado de dinero, sea por corrupción o sea delito de cuello blanco de algún tipo o por delincuencia organizada, y resulta que se liberan las cuentas para que se siga usando el recurso, no tiene otro nombre, se llama corrupción”, sostuvo en Palacio Nacional.

Sheinbaum alista iniciativas para evitar "lagunas" legales

La titular del Ejecutivo federal informó que ya alistan ajustes a las leyes, específicamente en el Senado, para evitar estas lagunas legales.

“En todo caso, tiene que haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera, no una primera suspensión para liberar los recursos”, afirmó.

Hay más de 5 mil personas bloqueadas por la UIF

El titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025 se incluyeron a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a 5 mil 904 personas físicas y mil 911 personas morales (empresas), en total 7,815 sujetos. Se han desincorporado de la LPB a 910 personas físicas y 360 morales. Actualmente se encuentran en la LPB 4,994 personas físicas y 1,551 personas morales, en total 6,545 sujetos.

Derivado de la incorporación de sujetos a la LPB, las Instituciones Financieras han bloqueado 32 mil 500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. Como resultado de resoluciones judiciales, así como del tribunal contencioso administrativo y de la UIF, se han desbloqueado recursos de acuerdo con lo siguiente:

Por resolución judicial, 23 mil millones de pesos; resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, 83 millones; por resolución de la UIF, 5 mil millones. Gómez retomó el caso de Ines Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, pareja señalada por lavado de dinero.

Caso de Inéz Gómez Mont

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la sentencia del 29 de noviembre de 2023 emitida por la Jueza Décima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que otorgó amparo a la conocida conductora Inés Gómez Mont Arena y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, para que se les eliminara de la Lista de Personas Bloqueadas. UIF aborda caso de Ingés Gómez Mont,

En consecuencia, el 4 de marzo de este año, en acatamiento a lo ordenado por la jueza de distrito, la UIF giró instrucciones para que se reanudaran todos los servicios financieros, por lo que el 10 de marzo siguiente, el juzgado tuvo por cumplida la sentencia de amparo.

La orden del Poder Judicial de eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas a Inés Gómez Mont y a Víctor Manuel Álvarez Puga les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas

“Sin juicio de fondo, no se da eso, han sido incorporados a hacer operaciones libremente al sistema financiero, así como ellos, hay centenares de personas que han hecho cosas semejantes y que son liberados por los jueces”, reclamó Pablo Gómez.

