Hombre de 84 años enfrenta a golpes a ladrón y evita asalto en una lavandería | VIDEO

Un hombre británico de 84 años se convirtió en héroe local tras repeler a un asaltante de la mitad de su edad con nada más que un par de pantalones. El incidente ocurrió la semana pasada en una lavandería automática en Maltby, en el sur de Yorkshire, Inglaterra.

Ron Croker, un ex capataz de la construcción, estaba secando su ropa cuando un hombre enmascarado lo abordó intentando robarle su billetera. El altercado, captado por una cámara de vigilancia, muestra cómo el ladrón atacó a Croker mientras éste doblaba un par de jeans, sin embargo, Croker no estaba dispuesto a ceder.

Con determinación, Croker empujó al agresor hacia la puerta, advirtiéndole que si regresaba, “te voy a matar”, acompañando sus palabras con un insulto, a pesar de la advertencia, el ladrón se abalanzó sobre él una vez más. Croker reaccionó rápidamente, utilizando los pantalones que tenía en las manos para defenderse y ahuyentar al asaltante.

A pesar de su avanzada edad, Croker demostró que no estaba dispuesto a ser una víctima fácil, la determinación y coraje del hombre de 84 años sorprendieron a muchos, convirtiéndo en un ejemplo de resistencia ante la adversidad. En declaraciones al Times de Londres, Croker compartió su perspectiva sobre el enfrentamiento:

“Tuve peleas y riñas cuando era más joven, pero cuando él me atacó pensé que no podía dar marcha atrás. No había nadie allí para ayudarme. Era yo o él y yo gané”.