5 prendas que necesitas para lucir como toda una royal

Los estilos que suelen llevar las royals siempre se caracterizan por mantener la elegancia, las tendencias de moda y los mejores diseños, es por ello que cada que asisten a algún evento importante o para cumplir sus deberes reales, sus looks se vuelven virales en redes sociales, ya que siempre aciertan con las prendas ideales para toda ocasión.

Prueba de ello es que figuras como Kate Middleton, la reina Letizia, la princesa Leonor o la infanta Sofía siempre acaparan los titulares por lucir los mejores looks que guardan algunas similitudes entre ellos, algo que permite descifrar el estilo que caracteriza a las royals.

Eso sin mencionar que algunas de ellas, como la princesa Diana, han logrado dejar una importante huella en la moda con looks que hasta el día de hoy siguen siendo los predilectos de muchas y que, en este caso, hasta la propia duquesa de Cambridge ha hecho pequeños guiños de estilo hacia su suegra.

Así que presta mucha atención si alguna vez has visto un look que te encante de estas y otras mujeres pertenecientes a la monarquía, pues estas son las 5 prendas básicas que necesitas para recrear sus looks y lucir elegante, como toda una royal y experta en moda.

Kimonos llegan como reemplazo de los blazers; 5 ideas para usarlos esta primavera

Pantalones de pitillo

Aunque muchos lleguen a pensar que el denim no es digno de las royals, lo cierto es que tanto Kate Middleton como la reina Rania de Jordania los han hecho suyos, en especial los del corte skinny con los que dejan ver unos pantalones ajustados a las piernas y con los que incluso han abandonado los tacones por botas.

La reina de Jordania suele usar los skinny jeans en sus mejores looks y con prendas elegantes.(Foto: Instagram @queenrania)

Los skinny jeans, también conocidos como pantalones de pitillo, se han coronado junto a la realiza como uno de los básicos que no pueden faltar para crear los looks más casuales, que bien pueden ser con playeras o con camisas de vestir o suéteres de cuello alto.

En cuanto a los colores, han demostrado que pueden ir desde el azul clásico de la mezclilla hasta el negro.

Kate Middleton usa los skinny jeans negros con botas. (Foto: Instagram @_kate_middleton_royal)

Pantalones anchos

Mientras que para looks más elegantes en los que los blazers, blusas de vestir y tacones altos no pueden faltar, destacan los pantalones anchos. Y es que estos diseños se han convertido en el mejor acompañante de las royals, quienes se han dicho dispuestas a llevarlos en todos los colores.

La reina de Jordania estiliza su figura con estos pantalones. (Foto: Instagram @queenrania)

Pues además del negro y el blanco, que son los colores más clásicos, el azul cielo combinado con blanco ha hecho que la reina de Jordania luzca como nadie.

La gran recomendación para usarlos en el día a día es seguir los diseños de las royals, quienes siempre los llevan en tiro alto y ya sea con una caída ancha en toda la pierna, o bien, ajustados hasta las rodillas y a partir de allí una campana pequeña.

Las royal saben que estos pantalones se deban usar por arriba de los tobillos y combinar con tacones. (Foto: Instagram @vamanicol)

Abrigos

Los abrigos también juegan un papel importante en los looks de las royals, pues desde las reinas hasta las infantas los han agregado a su guardarropa en colores neutros y oscuros, ya que con ellos se asegura una combinación perfecta, sobre todo cuando se usan con vestidos midi y pantalones de vestir.

La reina Letizia con un abrigo Carolina Herrera. (Foto: Especial)

Por supuesto, cada una le da su propio estilo y mientras la reina Leticia apuesta por abrigos cortos con los cuales puede dejar al descubierto los estampados de sus faldas, desde Inglaterra, Katte Middleton le da la vuelta con diseños largos que cubren gran parte de sus elegantes vestidos.

Asimismo, la duquesa ha dejado en claro en más de una ocasión que los tacones no son la única opción para usar esta prenda, pues las botas altas le dan un toque más chic, sobre todo en temporada invernal.

Kate Middleton con dos formas diferentes de usar abrigos. (Foto: Instagram @_kate_middleton_royal)

Vestidos midi

Una de las prendas clásicas y presentes en los guardarropas de las royals son los vestidos, siempre ajustados de la cintura y con una falda ligeramente por arriba de la rodilla; aunque lo ideal siempre es cubrirlas.

En cuanto a los diseños, normalmente se ven modelos con mangas cortas o largas, pero en el caso de visitas a climas más tropicales, como el reciente viaje de la duquesa de Cambridge al Caribe, se permiten tirantes o el escote francés, pues es uno de los preferidos de la primavera.

Los zapatos planos son ideales para looks más casuales. (Foto: Instagram @_kate_middleton_royal)

Los vestidos son la clave de las royals para lucir elegantes y los usan a cualquier (Foto: Instagram @edad. letizia_de_princesa_a_reina)

Las bailarinas son otro de los básicos de la realeza. (Foto: Instagram @edad. letizia_de_princesa_a_reina)

Blusas de manga

Finalmente, el clóset tiene que tener varios diseños de blusas con los que se puedan combinar los pantalones anchos y de mezclilla. Algunos de los diseños más populares son los de cuello alto, mangas largas y medias con los que se pueda jugar también con la textura y pasar de lo elegante con prendas satinadas a algo más casual, con cuero e incluso con transparencias.

Hay que tener todo tipo de blusas en el guardarropa para crear estilos diferentes. (Foto: Instagram @fashionistastips)

Detalles con transparencias pueden hacer de una blusa la prenda perfecta. (Foto: Instagram @letizia_de_princesa_a_reina)

SIGUE LEYENDO

7 looks para la oficina con pantalones blancos

Manicura dorada; Dua Lipa confirma que así se deben llevar las uñas

Este es el desayuno ideal para los adultos mayores, según la reina Isabel II