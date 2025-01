Lo único que queremos es saber dónde están: familiar de una de las personas desaparecidas en Oaxaca

La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del estado de Oaxaca confirmó que existen 7 reportes de un grupo de 14 personas no localizadas desde el pasado 7 de enero, los cuales se dirigían a la zona costera de Puerto Escondido. Al respecto, una de las familiares de las personas desaparecidas habló en entrevista exclusiva para Heraldo Televisión.

Durante el programa República H con Sofía García, la familiar entrevistada, quien pidió reservar su identidad, señaló que formalmente se hicieron 5 denuncias vía telefónica, sin embargo, al volver a llamar para ver cómo procedía la búsqueda le mencionaron que no existía ninguna denuncia.

"Yo hice la denuncia vía telefónica, mas que nada porque yo estoy fuera, fue anónima, me tomaron la información necesaria, y cuando volví a llamar me dijeron que no existía ninguna denuncia, llamé otra vez y me dijeron que no sabían quién me había tomado la denuncia, así se la llevaron todos estos días para proceder con la búsqueda de los 14 desaparecidos", explicó.

La Fiscalía no nos ha dado noticias todavía

La Fiscalía estatal inició con la búsqueda de los desaparecidos en Oaxaca / FOTO: ESPECIAL

En Heraldo Televisión, la entrevistada detalló que todos los jóvenes y personas desaparecidas se conocían y habían acordado encontrarse en Puerto Escondido, sin embargo, asegura que no comprenden porque algunas de las personas desaparecidas estaban en Río Grande, "eso es lo que no entendemos", dijo.

También, apuntó que hasta el momento la Comisión estatal de Búsqueda no les ha dicho nada, "no nos han informado, solamente dicen 'no hay cuerpos no hay personas encontradas, estamos trabajando en ello', pero no han dicho realmente qué va a pasar".

"Lo único que queremos es saber dónde están, saber qué fue lo que pasó, por qué desaparecieron 14 personas", expresó.

La entrevistada contó que tienen un grupo de WhatsApp de todas las amistades y manifestó que el movimiento y la búsqueda de sus familiares lo han hecho ellos mismos, porque "la Fiscalía no nos ha dado nada, hoy empezaron a buscar, pero no nos han dado noticias de nada todavía", mencionó.

"Solo queremos saber que está bien, han pasado muchos días, nuestra familia está asustada, esta preocupada queremos también que las autoridades hagan algo, han pasado varios días ya y no sabemos su paradero, no solamente soy yo son todas las familias, se siente muy feo no saber de tu familiar, que pronto se comuniquen con nosotros si tienen información de ellos", concluyó con un mensaje para su familiar y todas las personas desaparecidas.

