Capacitación electoral y el papel del INE, analizando En VIVO las claves para unas elecciones transparentes

La Mtra. Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera del INE expresó que la importancia de estos comicios es enorme para el país, pues no se tiene registro de un proceso de este estilo en toda la historia de México.

"Estamos ante un proceso histórico, no hemos visto algo así en ninguna otra parte del mundo, en otros países donde seleccionan a sus jueces, no lo hacen como se hará en México. No hay referentes"