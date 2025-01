Diputados de San Luis Potosí se autorizan realizar home office

Con el voto en contra de Movimiento Ciudadano, el Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí se autorizó que en el trabajo en comisiones y comités, de así disponerlo de manera discrecional y sin razón de emergencia alguna podrán legislar de manera virtual a través de plataformas digitales, es decir, podrán hacer home office.

La iniciativa que reforma el artículo 135 del Reglamento del Congreso del Estado de San Luis Potosí presentado por la diputada del PT, Jacquelinn Jáuregui Mendoza contó con el respaldo de las bancadas del PVEM y aliados, Morena y PT, mientras que las dos diputadas del PRI no acudieron a la sesión.

Con el nuevo texto aprobado las reuniones mensuales de comisiones y comités del Congreso del Estado "en el supuesto de epidemias, peligro de invasión, caso fortuito o fuerza mayor en el país o en el Estado; o bien, cuando así lo acuerde la comisión, podrán celebrar reunión en forma no presencial, mediante video conferencia, trabajo a distancia, o medios virtuales análogos que permitan la comunicación simultánea, debiendo acordar los mecanismos y tiempos para recabar la firma autógrafa de dictámenes que se hayan aprobado, o de acuerdos adoptados".

Al fijar postura en contra, el emecista Marco Antonio Gama Basarte criticó que según datos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal la confianza ciudadana en los congresos locales se encuentra por debajo del 40 por ciento y que un informe de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) reveló que el 75 por ciento de las reuniones virtuales globales reportaron disminución en la productividad debido a problemas de comunicación, de falta de interacción directa y de distracciones por lo que cuestionó el mensaje que se está mandando permitiendo que las sesiones a distancia sean la norma y no la excepción como sucedió con la pandemia del 2019.

"Legislar no es un acto de comodidad personal, es una responsabilidad que asumimos con la confianza de las y los ciudadanos, este proyecto de Decreto elimina el carácter extraordinario que actualmente ya se regula con las sesiones virtuales permitiendo que estas se realicen por simple acuerdo lo que abre la puerta a que se convierta en la norma y debiliten la interacción y el debate necesario", opinó. Gama Basarte advirtió que la reforma pone en riesgo la esencia del trabajo legislativo que radica en la interacción presencial, en el intercambio de ideas cara a cara y en los debates que enriquecen sus decisiones, "mover nuestras sesiones a un encuentro virtual ordinario comprometería no solo la calidad de nuestro trabajo sino también la percepción ciudadana sobre nuestra reponsabilidad y transparencia. Nuestra labor no se trata de conveniencia personal sino de redir cuentas con la ciudadanía que representamos", insistió.

El diputado plurimominal naranja también advirtió que el Congreso de San Luis Potosí puede caer en sucesos desafortunados como en la Cámara federal con la votación de una reforma trascendente donde el diputado federal Pedro Haces que se encontraba comodamente en un juego de beisbol en el extranjero y su voto apareció de manera virtual en las pantallas.

Por su parte, la impulsora de la reforma, la petista Jacquelinn Jáuregui Mendoza defendió el Dictamen con el argumento de que al permitir las sesiones virtuales en Comisiones y Comités busca hacer el trabajo legislativo más eficiente con el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, "algunos dicen que queremos trabajar desde casa y no venir al Congreso, pero eso no es cierto, esta iniciativa no elimina las sesiones presenciales ni nuestro compromiso de estar aquí cuando sea necesario. Esto no es flojera, es sentido común, San Luis Potosi es un estado grande y algunos viven en comunidades lejanas, se presentan accidentes en carreteras y a veces es imposible llegar a tiempo a una sesión", sostuvo.

PVDM aprueba aumento del 50% a impuesto de bebidas alcohólicas

La aplanadora del PVEM y aliados, sin el apoyo de Morena y con el voto en contra del PAN, el Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por mayoría un ajuste al alza del 50 por ciento a la venta final de bebidas alcohólicas al pasar del tres por ciento al 4.5 por ciento, iniciativa presentada por el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona.

Sin discusión ni reserva de artículos, la propuesta de reforma aprobada este miércoles contó con 15 votos a favor de las bancadas oficialistas nueve del PVEM, cuatro del PT, uno de Nueva Alianza SLP y uno de Movimiento Ciudadano; las y los seis legisladores de Morena se abstuvieron, dos del PAN votaron en contra pues una legisladora no se presentó uy la otra se ausentó durante la votación, mientras que las dos diputadas del PRI tampoco acudieron a la sesión extraordinaria.

Aumentará impuesto a venta de bebidas alcohólicas Foto: Especial

La reforma a la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí permite que en el Artículo 36 Septendecies la base gravable será el precio de venta sl consumidor final antes de impuestos al Valor Agregado (IVA) y el Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicando una tasa del 4.5 por ciento, cuando la que se venía aplicando desde desde diciembre pasado que se implementó era del 3 por ciento.

Cabe mencionar que la justificación del ajuste al alza del impuesto es la homologación con el 4.5 por ciento del IEPS y suponía una discrepancia legal con respecto a la legislación federal.

