Fiscalía de San Luis Potosí indaga video en el que una adulta mayor es agredida

Luego que circulara en redes sociales el video donde un hombre agrede a una mujer adulta mayor, la Fiscalía General de San Luis Potosí anunció la apertura de una carpeta de investigación mediante su área Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales.

En el video grabado el pasado 14 de enero en la colonia Azaleas, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez conurbado a la capital potosina, se aprecia cómo la adulta mayor se encuentra postrada de rodillas en el pavimento y el sujeto calvo, quien en redes sociales presumieron que era su hijo, la toma de la mano y la arrastra para introducirla a un vehículo mientras la mujer grita en búsqueda de auxilio.

La Fiscalía inició una carpeta de investigación de oficio por un video circulado en redes sociales donde una mujer es agredida por un individuo en Soledad de Graciano Sánchez.

Al respecto, la Fiscalía potosina anunció que la Fiscalía de la Mujer comenzó las indagatorias respectivas y logró entrevistarse con la afectada, quien manifestó su deseo de proceder en contra del probable responsable, del cual resaltó no tener un vínculo familiar con su agresor quien hasta el momento no ha sido 7aprehendido.

La arrastró hasta el auto. Foto: FB/La Ribera Ciudad Fernández

Internautas reaccionan a video de agresión contra adulta mayor

El video de 30 segundos de duración que fue compartido en las redes sociales causó gran indignación entre los internautas, quienes compartieron sus opiniones al respecto en la cuenta de Facebook La Ribera Ciudad Fernández.

"Pues es el claro ejemplo de la educación que ella misma le dio, se nota que jamás le enseñó a respetar ni le puso límites y mucho menos lo corrigió con un cinturonazo, de lo contrario no se comportará así", "Y los que están viendo y grabando porque no hicieron nada por ayudar a la señora???!!!! Que poco sensibles", "Me imagino que nadie ayuda porque el animal trae un arma".

