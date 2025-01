"¿Qué hago?": Familia vive momento de terror en carretera federal México 136

La cámara de seguridad de un vehículo particular logró captar el momento en que una familia sufrió un intento de asalto cuando circulaba por la carretera federal México 136 Texcoco-Calpulalpan, en dirección a Calpulalpan. Los hechos ocurrieron a plena luz del día.

En el video de casi minuto y medio de duración se puede ver que todo transcurría con normalidad hasta que quien conducía una camioneta roja Honda CRV placas NZT1685 comenzó a tener un comportamiento extraño, ya que por momentos aceleraba su paso, mientras que en otros disminuía la velocidad, lo que resultó sospechoso para el conductor que iba a bordo del auto desde el que se grabó el incidente.

"Le acelera y le baja, le acelera y le baja", expresó el automovilista antes de que la camioneta que conducía en la misma dirección, se detuviera metros más adelante.

Los encapuchados bajaron de la camioneta. Foto: x//@5septimoymas

La camioneta detuvo su recorrido justo en el momento en que alcanzó a un camión de carga, con el fin de bloquear el paso de otros conductores, de ella bajaron hombres encapuchados tanto de la puerta del copiloto como de atrás; sin embargo, la familia decidió echarse de reversa para impedir el asalto.

"Échate para atrás, échate para atrás, échate, échate, ya sabía yo, te van a perseguir", se escucha decir a una mujer, al tiempo que el hombre que va frente al volante se dirige a ella alterado "¿qué hago?, ¿qué hago?, a ver permíteme... la voy a chocar, sí ni modo".

Familia logra escapar de los asaltantes

Esas fueron las palabras de la familia que vivió ese estresante momento antes de que lograran huir de los asaltantes, ya que tras echarse de reversa, la camioneta giró y comenzó a conducir de frente a ellos, pero el automovilista decidió arriesgarse y seguir de frente, logrando desviar su curso, en tanto que los hombres que viajaban en la camioneta roja ya no los persiguieron.

"Ya se van, ya se van, ya se van", expresó mientras conducía a alta velocidad.

El video compartido en la red social X, generó diversas reacciones por parte de los internautas: "En ese tramo, te van casando desde que sales de Texcoco", "Perfecta maniobra bravo por el conductor", "Que impotencia y q tristeza q mi México ya se volvió tierra de nadie, en ese tramo carretero a mi primo lo asaltaron de la misma manera no mas q el no se salvo, lo dejaron sin carro y saben hacerlo ya que la rata sabe q en ese tramo no hay señal de nada, la historia es larga".

