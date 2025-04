Muere Guler Erdogan a los 27 años, la reina de belleza y Miss Kosovo cayó de un puente

Guler Erdogan, quien fuera conocida como Miss Kosovo, perdió la vida después de caerse de un paso elevado y directo a la carretera, una autopista que pasaba por debajo. Medios locales informaron que intentaba escapar a pie durante un retén en un puesto de control policial.

Los datos de medios locales de Kosovo indican que las autoridades determinaron que estaba en estado de ebriedad y manejaba en una zona peligrosa, por lo que intentó escapar, pero su cuerpo terminó estrellándose contra el pavimento a más de 20 metros de altura, perdiendo la vida inmediatamente.

Las acciones tuvieron lugar el día 1 de abril por la noche. La reconocida Miss Europa Kosovo llegó a su ciudad natal para la festividad del Eid, pero se le pasaron las copas a lo largo de la velada. Durante la inspección, prefirió abandonar el auto y salir corriendo. A la zona llegaron rápidamente los servicios de emergencia, pero no hubo nada que hacer.

Aunque no ha sido confirmado por su familia ni equipos médicos que trabajaran con ella, medios como Hurriyet han informado que la modelo e influencer de las redes sociales, había presentado problemas psicológicos con anterioridad, incluso intentó suicidarse en alguna ocasión.

Aparentemente se encontraba en estado de ebriedad. Crédito: Instagram @gulerbest

Las publicaciones de sus redes sociales desaparecieron durante las últimas horas. Solamente se puede ver un mensaje presuntamente de su familia, donde aseguran que ellos estuvieron todo el tiempo con ella y el accidente no es como lo han contado durante las últimas horas, pero no agregaron detalles al respecto. Hasta el momento no hay posicionamientos oficiales, pero han corrido videos en redes sociales del momento exacto de la caída.

¿Quién era la modelo Guler Erdogan?

Güler Erdogan, conocida por su participación en el certamen de Miss Kosovo, tuvo una carrera que combinó el modelaje con una presencia significativa en redes sociales. Su imagen pública se construyó sobre su participación en concursos de belleza, lo que le permitió ganar reconocimiento y notoriedad en su región.

Su influencia se extendió a través de plataformas digitales, donde compartía aspectos de su vida y trabajo, alcanzando un número considerable de seguidores. Esta presencia en línea le permitió colaborar con diversas organizaciones y participar en proyectos de modelaje a nivel europeo.

Era una experta en contenidos sobre Estilo de Vida, Viajes, Tendencias así como toda clase de aventuras por el mundo. La gente amaba su contenido porque se trataba de una mujer a quien admiraban y soñaban con llegar a tener una vida como la que mostraba en sus fotografías, videos e historias.