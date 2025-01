Piden a Gallardo creación de la Secretaría del Migrante en San Luis Potosí

Integrantes de la organización "Hijas e Hijos de Migrantes Mexicanos en Estados Unidos" asi como activistas del colectivo "Laboratorio Político Estratégico Raúl Ramos Zavala" exigieron al gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona la creación de la Secretaría del Migrante potosino y que además clarifique las políticas públicas que piensa desplegar ante una eventual deportación masiva de paisanos que trabajan en los Estados Unidos.

Sofía Rodríguez integrante de la organización instó a Gallardo a que dé certeza a las familias en temas como la continuidad laboral, la salud, garantizar la educación en el caso de las y los jóvenes que dependen de un padre o madre migrante, para que no dejen sus estudios, entre otros asuntos:

La víspera, ante el endurecimiento de la política migratoria del presidente Trump, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí anunció más de dos mil 200 empleos en empresas, con un trabajo digno y un buen ingreso, además de una bolsa de 600 millones de pesos para que los paisanos deportados de Estados Unidos obtengan créditos en el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) para arrancar emprendimientos con requisitos mínimos.

Señaló que no existe ni siquiera un padrón de potosinas y potosinos por municipio que van por el "sueño americano" y que podrían ser criminalizados por Trump y que únicamente hay redes de acompañamiento entre las familias que tienen a sus parientes allá. Añadió que el impacto de las deportaciones de paisanos potosinos afectaría a la economía local con alrededor de mil 500 millones de dólares que enviaron tan sólo el año pasado, por lo que no solamente se trata de ofrecerles empleo en San Luis Potosí sino un esquema integral de apoyo, por ejemplo, el pago de créditos de vivienda que actualmente pagan:

"Y que el tema migratorio pone el dedo en el renglón, los migrantes se van no por gusto sino por falta de oportunidades, entonces haciendo énfasis en que los empleos que ofrezcan en el estado tienen que ser dignos, tienen que alcanzar paraun sustent digno para las familias, la verdad es que veo que el Gobierno del Estado no quiere atender o no quiere dimensionar la complejidad del tema que se nos viene", expuso.