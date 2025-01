“Soy más que la discapacidad”: Juli Tello de la cinta Los dos hemisferios de Lucca

Tras hacer una casting entre 200 niños Juli Tello, de 11 años, obtuvo el papel de Lucca, en la cinta Los dos hemisferios de Lucca. Tello nació con una lesión cerebral que reduce su movilidad, pero eso nunca ha sido un problema para él. “Decidí hacer la película porque quería mostrar que soy más que mi discapacidad, que muchos piensan que te limita pero eso no es cierto”, explicó en entrevista.

El filme está basado en el libro homónimo de Bárbara Anderson, quien se inspiró en la historia de su propio hijo, de quien Juli aseguró, "conocí al verdadero Lucca y tenemos un gusto en común, Los Picus, me lo encontré en el concierto y lo disfrutamos juntos".

Por su parte, Juan Pablo Medina, quien interpreta al papá de Lucca aseguró, “creo que todos tenemos muy cercana a la discapacidad, pero al mismo tiempo la vemos lejana, porque yo sabía que tenía una prima lejana que tiene algún problema, pero nunca me involucre y después de que pasé por un proceso de discapacidad me di cuenta que es algo muy fuerte y no tenemos idea de cómo enfrentarlo, verlo o ayudar. Entonces creo que esta película es muy necesaria para abrir conversación”.

(Créditos: Federico Gama)

A Juan Pablo le amputaron una pierna en 2021 para salvar su vida, aunque no ha sido un proceso fácil, poco a poco ha retomado su trabajo en la pantalla y su vida como representante de algunas marcas que apoyan a atletas paralímpicos.

En este sentido, Bárbara Mori, quien hace el papel de la mamá de Lucca, espera que con este filme la gente se dé cuenta de “lo poco educados que estamos en el país sobre el tema de la discapacidad, pero también es una muestra de la lucha del ser humano hacia la negación que el sistema de salud da a familias en esta situación”.

La cinta cuenta la historia de un niño con parálisis cerebral, y sus papás buscan alternativas para mejorar su condición.

La situación de Lucca empeora hasta que Bárbara descubre una terapia experimental que reactiva las conexiones del cerebro, pero para ello tendrán que viajar a la India, en donde se tiene la máquina Cytroton que ayudará en su mejoría.

TRABAJO

Julián aseguró que quiere seguir haciendo cine y que quiere hacer televisión.

CREACIÓN

La dirección corrió a cargo de Mariana Chenillo, quien también hizo el guion.

INSPIRACIÓN

Bárbara Anderson escribió el libro, el cual fue la base para la película.

ESTRENO

La película llega mañana a la plataforma de streaming Netflix.

LOCACIÓN

Gran parte del cast viajó un mes a India para filmar algunas escenas.

ELENCO

También participan Ari Brickman, Danish Hussain y Samuel Pérez.

2019 El año en que se publicó el libro.

