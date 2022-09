¡Las hombreras están de regreso!, y ya son las favoritas para derrochar estilo este otoño

La nostalgia por las décadas pasadas no deja de hacerse presente en la moda y si a lo largo del año vimos looks inspirados en los 90's y 2000, ahora las tendencias del otoño apuntan a que el mejor estilo retomará elementos de los años 80's para darle un toque retro y renovado a los outfits. Para ello, los estilistas y diseñadores han dejado ver que tanto las blusas como los blazer y otras prendas deberán llevar hombreras XL.

El resultado de dejar muy marcadas las hombreras resulta muy chic y perfecto para darle una nueva imagen a los looks que ya conocemos, en especial a aquellos del street style. La buena noticia es que se trata de una tendencia que le favorece a todo el mundo al poder llevarse en todos los estilos. De hecho, esto es lo que ha ocasiona que todo el mundo ponga los ojos y la atención en los detalles de los hombros y querer lucirlos en toda ocasión, incluyendo aquellos outfits casuales y los elegantes para ir a la oficina.

Usa los colores de temporada. (Foto: Pinterest Nace_MTB)

Ideales para looks elegantes. (Foto: Pinterest Sarah Adam)

Algo que no ha pasado por alto para todos los amantes de la moda es que se trata de una tendencia magnífica con la cual lograr el balance perfecto entre una imagen retro y una elegante, sin importar si se lleva en blusas, suéteres o incluso en el saco de los trajes sastre. Así que no te pierdas las mejores recomendaciones para derrochar estilo este otoño y si en tu clóset tienes prendas que fueron tendencia hace más de cuatro décadas llegó el momento de usarlas.

Sin embargo, por el momento hemos visto un factor en común y es que la mejor prenda para llevar las hombreras son los blazers, tanto para los ajustados como para los oversize y largos, en especial cuando hablamos de las tendencias del street style. Entre las ideas preferidas para lucirlas es con vestidos cortos, minifaldas, botas y mocasines, así como con el resto de zapatos que serán tendencia este otoño y de las que ya te hemos contado.

Por su puesto, al tratarse de una tendencia ochentera es importante destacar que los colores estarán muy presentes, ya sea con estampados o de un sólo tono, y aunque se pueden llevar en tonos neutros y fríos para looks más formales, los coloridos también tendrán un gran protagonismo, así que no dudes en apostar por las prendas neón, que han sido tendencia desde la primavera pasada.

¿Te animas a usar las hombreras más grandes? (Foto: Pinterest Cutypaste)

Las hombreras van con o sin mangas. (Foto: Pinterest Lulalogy)

Entre nuestras recomendaciones está llevar las hombreras en blusas, tops (incluyendo aquellos que no tienen mangas), abrigos, blazers y suéteres. En lo que respecta a los tamaños de estas, puedes ir desde algo muy discreto, pero marcado, hasta las más grandes y exageradas con las cuales la caída de la prenda se ve más natural, en especial si son tallas grandes.

No olvides que sea cual sea el look que elijas este otoño, lo ideal es que las hombreras se roben todo el protagonismo, por lo que no debes temer en escoger las más grandes, pues es justo este tamaño el que te ayudará a lucir a la moda y en el caso de aquellas personas con un cuerpo en forma de triángulo invertido, también pueden agregar prendas que den volumen en las caderas o en las piernas para crear armonía. Algunos ejemplos para lo anterior son las faldas en corte "A", pantalones acampanados u holgados, ya sean de vestir o jeans.

Aunque a penas está surgiendo esta tendencia de moda, es importante aclarar que no sólo dominará durante el otoño, sino también para la temporada de invierno, por lo que las hombreras ya son un básico del guardarropa y serán indispensables para crear los looks más icónicos para los últimos meses de 2022 y los primeros de 2023.

