Moda: 3 zapatos elegantes para oficina que no son tacones

Los tacones se han convertido en nuestros mejores aliados a la hora de ir a la oficina, ya sea por estilo, mantener la elegancia o porque lucen perfectos tanto con pantalones como con faldas y vestidos; sin embargo, no son la única alternativa con la cual lucir perfectas, pues existe una amplia variedad de calzado con el cual se puede lograr una imagen pulcra. Así como en otras ocasiones te hemos contado sobre los looks con botas para ir al trabajo, en esta ocasión te compartimos los tres tipos de zapatos que no te pueden faltar.

Y es que así como los tacones son básicos en nuestro guardarropa, los zapatos planos son necesarios para aquellos días en los que preferimos la comodidad ante la altura e incluso pueden ser los grandes aliados de quienes tienen problemas en los pies o juanetes. La buena noticia es que las tres propuestas que estamos por compartirte son ideales para mujeres de todas las edades, para cualquier estilo y, la mejor parte, ¡te ayudarán a lucir a la moda este otoño!

(Foto: Pinterest

Pues las expertas en moda, entre ellas muchas famosas y royals, nos han demostrado que para lucir elegantes hay una amplia gama de posibilidades entre las que destacan las alpargatas, para quienes no quieren dejar atrás la altura, así como versiones de suela plana como los mocasines, bailarinas y los mules. Todos ellos, perfectos para combinarse con las prendas clásicas de la oficina como los trajes sastre, faldas lápiz y vestidos midi.

Bailarinas

Las primeras de esta lista son las bailarinas, mismas que han estado en tendencia desde la primavera pasada y que sin duda te ayudarán a que los looks de la oficina tengan un toque de lo más elegante y sofisticado, en especial si se tienen varios modelos que pueden pasar de colores como el negro o marrón, hasta aquellos en tonos neutros que pueden elevar aún más un buen outfit e incluso hacerte lucir más alta.

Los jeans pueden ser tus mejores aliados. (Foto: Pinterest Daniela Zangla)

Mocasines

Los mocasines, en especial los de suela gruesa, también son perfectos para llevar a la oficina, aunque nuestra recomendación en estos casos es llevarlos en color negro, ya sea en su versión de cuero, mate o de charol, pues son perfectos para presumir el mejor estilo desde el trabajo. Algo que debes tomar en cuenta es que los puedes combinar prácticamente con todo, a diferencia de las bailarinas, que no lucen tan estilizadas con trajes sastre ni con pantalones que no sean anchos.

Para estilos más casuales. (Foto: Pinterest Mollie Lovely)

Mules

Y para las que se resisten a dejar en el pasado los tacones, los mules pueden ser una excelente alternativa, en especial si se apuestan por aquellos diseños de punta triangular que pueden dar la ilusión que en realidad luces unas zapatillas. Este tipo de calzado fue el furor durante el verano y se mantendrá a lo largo del otoño, así que no temas en llevarlos a la oficina.

La buena noticia con esta tendencia es que la puedes llevar con un poco más de libertad e incluso con un toque de diversión al apostar por todo tipo de colores que te hagan mantener la elegancia, pero también en aquellos en los que el estampado se mantiene presente.

Detalles metálicos pueden marcar la diferencia. (Foto: Pinterest Outfit del día)

