Las botas texanas son la tendencia ideal de otoño para lucir elegante en la oficina

Las botas texanas son nuestra nueva obsesión y prueba de ello es que no las dejamos de ver en redes sociales con los mejores looks, ni en los aparadores de las tiendas, pues su forma alargadas hasta media pantorrilla, punta triangular, diseños bordados o metálicos, así como las diversas opciones de colores (porque ya no se llevan sólo en café) son el gran furor del momento. Aunque las vimos mucho desde mediados del verano, los expertos en moda afirman que forman parte de la lista de zapatos que predominará durante el otoño, ¡así que no hay pretexto para no tener unas en el clóset!

Este tipo de botas ya las han llevado celebridades e incluencers en looks más casuales, por lo que mucha mujeres aún se resisten a comprarlas y es que la duda general es: ¿Cómo puedo hacer que luzcan elegantes?, sobre todo cuando se pasan al menos ocho horas al día en la oficina, con códigos de vestimenta que se deben de respetar. La buena noticia es que este calzado se puede estilizar con los complementos adecuados para hacerte lucir elegante en cuestión de segundos.

Los blazers son los complementos perfectos. (Foto: Pinterest La Belle Society)

Lo anterior no sólo permite que luzcas los mejores looks de oficina, sino que también ayuda a seguir las mejores tendencias del momento y con ello imponer tu estilo, así como verte al último grito de la moda. Por si fuera poco, todo lo anterior es muy fácil de lograr y no significa que hay que renovar el guardarropa, por el contrario, siempre se pueden recurrir a los básicos del clóset con los cuales armar un atuendo elegante y sofisticado.

Y si no tienes idea de por dónde empezar, aquí encontrarás las mejores recomendaciones porque lo creas o no, se trata de un calzado que combina con casi todo, en especial cuando se mezclan varias texturas en un mismo look y la buena noticia es que no sólo tendrás que recurrir a los vestidos, pues los trajes sastre también son un excelente complemento.

Con un blazer

¿La combinación es totalmente opuesta?, ¡para nada! Nos referimos a una de las apuestas más favorecedoras y virales en redes sociales y aunque la combinación mantiene la elegancia, también nos ayuda a llevar una imagen más relajada. Así que si quieres derrochar estilo, siempre puedes combinar tus botas vaqueras con jeans, camisas de botones, vestidos o faldas y un blazer; de hecho, en esta última prenda (e incluso en las botas) puede ir el toque de color que el outfit de la oficina necesita.

Incluso puedes llevar otras tendencias como lo oversize. (Foto: Pinterest Kate Voegele)

Faldas midi o maxi

Una de las formas más sencillas para llevar las botas texanas es llevar faldas ajustadas a la silueta o ligeramente holgadas, el truco está en saber combinar los estampados y texturas, como es el caso del cuero, con el calzado, ya que esto ayudará a hacerte lucir elegante en la oficina. Mientras que en el resto del look basta con agregar una blusa lisa o camisa de botones, así como suéteres.

Para una imagen más sofisticada la recomendación es lucir tonos tierra y cálidos, ya que esto te ayudará a estar en sintonía con el otoño y lucir en tendencia.

No olvides agregar estampados en tu look de oficina. (Foto: Pinterest Alejandra Rodríguez)

Traje sastre

Si tu estilo es algo más formal a la hora de ir a la oficina y en tu guardarropa hay decenas de trajes sastre, es una de las apuestas más versátiles a la hora de vestirse, tanto por las texturas, las formas e incluso los colores, no debes dejar pasar esta tendencia de combinarlos con botas texanas, ya que el resultado es muy glamuroso, ya sea en apuestas monocromáticas o con toques de color.

Los consejos de las expertas en moda es llevar los pantalones holgados y, en el caso que sean culotte y las piernas sean cortas, llevar las botas por debajo; mientras que en los diseños de pantalón más largos, el ruedo puede ir dentro de las botas, para que así el calzado quede a la vista logrando un resultad más que perfecto.

Ideal para una imagen más discreta. (Foto: Pinterest Be Daze Live)

Luce como una experta en moda. (Foto: Pinterest Who What Wear)

Vestidos

¡Todo tipo de vestidos!, tanto los mini, midi como los maxi son perfectos para llevar las piernas enfundadas en las botas texanas y las opciones para estilizar son infinitas, ya sea al agregar accesorios como cinturones, chaquetas de cuero e incluso los blazers de los que te contábamos arriba. De hecho, para quienes quieren agregar un toque sensual a su imagen pueden apostar por un vestido lencero.

Kendall Jenner fue una de las primeras en causar sensación con esta combinación. (Foto: Pinterest Brenda Campo)

¿Te atreves a usar un look así para la oficina? (Foto: Pinterest Cut & Paste)

Como te adelantábamos, este tipo de calzado será tendencia este otoño y existe una amplia gama de combinaciones para llevar este tipo de botas a la oficina; sin embargo, algunos looks son más sofisticados que otros y recomendaciones que puedes tomar como extras son llevarlas en colores oscuros y crear atuendos monocromáticos, para estilizarlas y neutralizarlas para que no se conviertan en el objeto de atención.

