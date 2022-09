¡Despídete del verano! Dale la bienvenida al otoño con estos 3 looks con botas

¡Septiembre llegó y con él las mejores tendencias de moda!, y algo que es importante recordar es que no sólo estrenamos mes, sino que también cambiamos de temporada y eso sólo significa que hay más oportunidades para derrochar estilo como toda una gran celebridad. Al despedirnos del verano y darle la bienvenida al otoño también tenemos la oportunidad de lucir los mejores looks si se sabe qué prendas, accesorios y zapatos se deben llevar, y en el caso de los últimos las botas tendrán un gran protagonismo.

Como te contamos en la lista de zapatos que deberás llevar en otoño 2022, las botas tendrán un gran protagonismo esta temporada y la mejor parte es que los diseños son muy variados, por lo que basta escoger tu favorito para presumir el mejor estilo a lo largo de los últimos meses del año, pues también serán idóneas para el invierno. Entre los modelos más populares que hemos visto destacan las botas altas, de calcetín, chunky y las texanas, todas ya acaparan las tiendas.

Así que si ya tienes tus preferidas para robarte todas las miradas, hay un par de cosas que debes de saber para lucir a la moda ya sea en la escuela, en la oficina, en eventos importantes o simplemente en tus looks diarios. ¡Toma nota y presta atención de todas nuestras recomendaciones!, y así podrás causar sensación en cualquier lugar al que vayas.

Botas altas

Las botas altas son los básicos que no pueden faltar en tu guardarropa y lucen perfectas tanto para looks casuales como en los elegantes con los que puedes lucirte como una diva de la moda desde la oficina. Por supuesto, hay algunas reglas que se deben seguir, ya sea usarlas con leggings, con minifaldas, vestidos cortos o midi e incluso con shorts y jeans, pues son las prendas que por excelencia las harán lucir.

Una de las mejores opciones para lucirlas es con looks monocromáticos, ya sea que elijas tonos oscuros como el negro, o colores cálidos y tierra con los cuales ir con la vibra de la temporada. La mejor opción para derrochar estilo es llevar una falda lápiz con detalles, ya sea en la cintura o con una abertura para dejar al descubierto las piernas, combinada con un suéter o blusa de cuello alto y mangas largas.

(Foto: Pinterest Clara)

Botas chunky

Para las amantes del street style y de los looks aesthetics, las botas chunky son una de las mejores opciones, además que al llevarse en plataforma y no en tacones permiten mayor comodidad. En cuanto a los looks que se pueden llevar con este tipo de calzado destacan los skinny jeans, pero para cautivar en otoño las minifaldas, blusas blancas, abrigos largos y medias negras pueden lograr el resultado perfecto.

Además, para despedirse del verano, pero guardarlo con nostalgia, puedes agregar accesorios como un sombrero de gamuza que es ideal para dar un toque más otoñal y lograr el mejor estilo.

(Foto: Pinterest Andy Torres)

Botas texanas

Por otro lado, las botas texanas son unas de las preferidas del año, tanto que desde el verano se han lucido con mucho estilo. Hace unas semanas te compartimos los mejores looks para llevarlas, y así como los trajes sastre son perfectos, los vestidos con estampados se han convertido en sus mejores aliados. De apostar por estos últimos puedes llevar varias tendencias del momento como son las mangas largas y las transparencias.

Algo que debes saber es que los estampados pequeños lucen perfectos con los bordados de las botas, además se pueden llevar en todo tipo de tendencias, desde algo del street style, hasta en un diseño en blanco para acompañar un vestido rosado siguiendo el estilo del Barbiecore.

(Foto: Pinterest Nekliudov8)

