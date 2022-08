El secreto para usar botas altas este otoño lo tiene Rubí de La Academia

Las botas altas regresan cada otoño como el calzado para hacer match con la temporada, pues su forma es perfecta para presumir las piernas y ni hablar de lo versátiles que son a la hora de combinarse. A diferencia de muchas otras tendencias del momento, son ideales para looks casuales y formales, por lo que no te supondrá ningún problema llevarlas a la oficina siempre y cuando se sigan ciertas reglas para lucir a la moda y no cometer algún error que arruine tu estética.

Aunque las botas altas son la gran sensación del momento y hay cientos de looks para usarlas de forma correcta, en esta ocasión tomamos como referente a Rubí, la exconcursante de "La Academia", pues tras su paso por el show ha comenzado a hacer sus primeras pariciones en otros programas, mismos en los que se ha coronado como una de las reinas de la moda y con el mejor estilo. Por supuesto, también ha dado cátedras de cómo lucir en tendencia durante este otoño y el resultado es perfecto.

Rubí presumió el estampado perfecto para el otoño. (Foto: IG @iamrubiiig)

Minivestidos y faldas cortas; así se deben usar las botas altas para tener el mejor estilo

Este fin de semana Rubí y algunos de los concursantes de "La Academia", como Eduardo y Nelson, asistieron al programa "Corazón Grupero", aunque la que se robó todas las miradas fue la originaria de San Luis Potosí y es que confirmó lo que los expertos en moda y estilistas llevan semanas advirtiendo: hay que dejar a la vista las botas altas y para ello no hay mejor opción que los minivestidos o faldas cortas.

Para la ocasión, la también influencer se lució como nunca con el look que conquistará el otoño y la mejor parte es que se puede recrear con básicos del guardarropa como un minivestido estampado, de preferencia si tiene detalles de flores y en colores oscuros o fríos para mantenerse dentro de las tendencias de la temporada. Asimismo, la combinación destaca por una chaqueta de cuero y estoperoles en color negro que ayuda a dar una imagen más rockera.

El truco de usar faldas cortas o minivestidos es uno de los preferidos del 2022, ya que este detalle ayuda a que el centro de atención sean las botas altas. Además, este calzado es una de las mejores opciones para las mujeres bajitas, pues si se sabe cómo estilizar ayuda a que el cuerpo se vea más largo gracias al efecto de piernas kilométricas, en especial si se trata de un diseño ajustado y con punta triangular.

Las botas altas ya son un básico del guardarropa. (Foto: IG @iamrubiiig)

Por excelencia este tipo de calzado se debe lucir en materiales como la gamuza y el color negro, pues son la combinación perfecta para estilizar y mantenerse en sincronía con el otoño, tal y como demostró Rubí con su última aparición en televisión. Además, el llevar vestidos y faldas cortas es la mejor opción para conseguir outfits en los que la imagen femenina se haga presente, mientras que el jugar con diversas texturas, como es el caso del estampado o del cuero, ayuda a darle un toque más juvenil.

Sin embargo, la idea de la participante de "La Academia" no es la única para causar sensación, pues las botas altas también se pueden usar con otro tipo de prendas como son los pantalones sastre con el ruedo por dentro del calzado, así como los vestidos midi o maxifaldas, si lo que se busca es un look más elegante, ya sea para ir a la oficina o para ir a un evento importante; prueba de esto último es que es la combinación preferida de muchas royals, entre ellas Kate Middleton.

SIGUE LEYENDO

Botas altas: 5 looks para derrochar estilo y elegancia en la oficina

Yalitza Aparicio lleva la maxifalda y sandalias blancas perfectas para este verano

Botas boho, la tendencia que no pude faltar en tu clóset este otoño 2022