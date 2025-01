Melania deslumbra con elegante y sobrio look en la toma de protesta de Donald Trump, con un guiño muy patriota a EU

Llegó uno de los días más esperados del 2025, pues hoy Donald Trump volverá a convertirse en presidente de los Estados Unidos, en medio de varias problemáticas encabezadas por la prohibición de TikTok en el país y el atentado que sufrió el año pasado que lo llevó a usar una gaza en la oreja. Hoy, se realiza la ceremonia de investidura de la que todo el mundo está hablando; junto al nuevo mandatario del país del norte, también llegó su esposa, Melania Trump.

La exmodelo y ahora en su retorno como Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump acaparó todas las miradas con un elegante, sobrio y muy glamuroso look con el que hizo un guiño muy patriota, pues a diferencia del 2017 cunado acompañó a su esposo a la toma de protesta para su primer mandato con marcas extranjeras, para esta ocasión se olvidó de los lujos europeos al olvidarse de firmas como Dolce & Gabbana o Alexander McQueen, para en su lugar lucir diseños cien por ciento hechos por manos estadounidenses.

Esta mañana durante la investidura de Donald Trump vimos a la eslovena nacionalizada estadounidense lucir un hermoso abrigo a juego con una falda de la marca Adam Lippes, de un diseñador de moda americano que reside en Nueva York con su firma nacida en 2004; cabe destacar que su trayectoria en la moda tiene paso en firmas como Polo Ralph Lauren en 1995 y en Oscar de la Renta, donde ocupó el importante cargo de Director Creativo Global.

Melania es considerada como uno de los más grandes íconos de la moda y para muchos este lunes no decepcionó, pues el look está conformado por estas dos piezas de diseñador neoyorkino en color azul marino, sino que también lo combinó con una camisa blanca, guantes negros de cuero y un cobrero a juego para lograr un look monocromático. Además, vimos en la modelo que este mismo lunes lanzó su propia criptomoneda, la elegancia en su máximo esplendor con unos stilettos, también en un tono azul oscuro.

Este fue el look de Melania Trump. (Foto: AFP)

¿Quién vistió a Melania Trump en la investidura de Donald Trump en 2025?

En 2017 cuando Donald Trump tuvo su primera sucesión a la presidencia de Estados Unidos, su esposa Melania Trump apostó por un color más brillante como fue el azul celeste que acompañó con firmas como Dolce & Gabbana y Alexander McQueen; mientras que para el 2025 apostó tanto por colores más sobrios como el azul marino, así como por diseñadores estadounidenses e independientes, entre ellos Adam Lippes y Eric Javits.

Adam Lippes fue el encargado de las prendas que llevó la nueva Primera Dama de los Estados Unidos que no dudó en combinar al llevar el cabello recogido y con un chongo bajo; mientras que para el elegante sombrero que añadió este lunes 20 de enero, la mente maestra detrás fue Eric Javits, quien es reconocido como un diseñador y artista estadounidense enfocado en los accesorios, entre ellos precisamente los sombreros.

De acuerdo con la revista Vogue, esta no es la primera vez que Melania recurre a diseñadores como los de su elección en la investidura de Donald Trump, pues en el pasado ya ha recurrido principalmente a Adam Lippes para sus glamurosos looks de verano en los que se le ha visto combinar vestidos camiseros de rayas.

