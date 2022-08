Vestidos lenceros, las prendas que no pueden faltar en tu clóset este otoño para estar a la moda

Los vestidos lenceros son los nuevos básicos del clóset y decenas de famosas e influencers lo han dejado en claro con sus últimos looks en los que hemos visto que una sola prenda se puede estilizar de formas diferentes. Algo que no ha pasado por alto es que la versatilidad de estos diseños es perfecta para sacar nuestro lado más femenino, sensual y coqueto, a la vez en la que se crea el balance perfecto entre la elegancia y la sofisticación.

Uno de los trucos para lucir a la moda este otoño es usar los vestidos lenceros con las mejores combinaciones que pueden ir desde las joyas y un par de tacones, hasta camisas desabotonadas, mocasines y calcetas. Y es que son prendas que destacan entre el resto de tendencias del momento precisamente porque quedan y lucen con todo lo que pase por nuestra cabeza y es por ello que ya son parte de los básicos que no le deben faltar a ninguna mujer.

Se pueden llevar en todos los colores. (Foto: IG @dannapaola)

Y en todo tipo de eventos. (Foto: IG @kendalljennercloset)

La mayor prueba que se pueden conseguir una gran variedad de estilos a la hora de usarlos es el último look de Billie Eilish, pues este lunes sorprendió a sus millones de fans con un vestido como este en el que le dio su toque personal al lucirlo en seda y encaje, holgado y combinado con unas botas acolchadas y joyas sencillas. Mientras que otras famosas han apostado por outfits más estilizados en los que el lado más femenino se hace presente.

Y es que entre los modelos encontramos diseños de tirantes delgados, perfectos para dejar al descubierto unos brazos preciosos, así como escotes en "V", en forma de corazón o rectos tratando de imitar el escote francés. Entre sus materiales también destaca el brillo de materiales como la seda o el satín; mientras que el toque coqueto viene con los detalles de encaje que pueden acompañar el escote, la falda e incluso como lo demostró Billie Eilish, dejar una especie de velo con encaje y transparencias con el cual presumir las piernas.

El look perfecto para un estilo casual. (Foto: IG @billieeilish)

En lo que respecta a lo largo de estas prendas también hemos visto una larga lista de opciones, entre ellos los minivestidos que recuperan la forma de los vestidos de seda que llevan meses causando furor, hasta llegar a aquellos que van por arriba de las rodillas e incluso en su versión más larga que dejan al descubierto los tobillos.

Por otro lado, los diseños que han presumido famosas de todas las edades como Olivia Rodrigo o Eva Longoria, nos demuestran que se debe procurar que lo entallado sólo sea en la cintura, esto con el fin de definir la figura y crear armonía en la silueta; sin embargo, no es la única opción, ya que también se pueden llevar ligeramente holgados para mayor comodidad. Aunque si lo que se busca es tener mayor comodidad siempre se puede recurrir a los trucos de moda de la reina Letizia, quien hace unas semanas causó furor con un vestido largo, con una caída recta en la falda y un escote halter.

Se pueden crear looks monocromáticos. (Foto: IG @evalongoria)

Las sandalias son su complemento perfecto. (Foto: IG @evalongoria)

Además, se trata de una tendencia que dominará el otoño por la imagen que ayudan a crear, pues por un lado se puede lucir de lo más elegante y sensual, y por otro apostar por un perfil de lo más sencillo y relajado en el que la comodidad se hace presente. Pues como advertimos, los vestidos lenceros se pueden combinar desde los tacones, pasando por mocasines y pasando por las botas chunky, muestras aliadas para los días de lluvia, ¡y hasta con tenis de colores!

Entre otras combinaciones también hemos notado que las divas de la moda los combinan con otras prendas para darle un toque más personal al look. Uno de los ejemplos perfectos es el cárdigan con el que apareció Dua Lipa o una chaqueta de pana oversize, como Eva Longoria; mientras que las joyas juegan un factor clave con el cual poder derrochar estilo, así que no dudes en agregar arracadas, collares o pulseras para darle el toque de brillo a tu look.

Al igual que con otras tendencias del otoño, nuestra recomendación es tomar inspiración de los looks de las famosas, royals e influencers, pues ellas junto a sus estilistas son las grandes expertas de cómo lucir perfectas todo el tiempo. En el caso de los vestidos lenceros, ya son un básico del guardarropa y se pueden crear todo tipo de combinaciones.

Los tonos pastel son ideales para los vestidos lenceros. (Foto: IG @dualipa)

Para eventos formales el diseño de la reina Letizia es la mejor opción. (Foto: IG @reina_letizia2020)

SIGUE LEYENDO

Moda: Estos son los zapatos que deberás llevar en otoño 2022

Sofía Vergara impone los maxi vestidos como básicos del guardarropa después de los 50

Yalitza Aparicio lleva la maxifalda y sandalias blancas perfectas para este verano