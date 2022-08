Dua Lipa impone moda con el micro bikini de mezclilla ideal para celebrar sus 27 años

Si hubo alguien que marcó tendencia todo el verano fue Dua Lipa, pues con sus looks en shorts, minifaldas y vestidos cortos se convirtió en la mejor vestida. Por supuesto, al ser el gran ícono de la moda juvenil, su estilo también se vio en las playas y albercas con los trajes de baño más bonitos de la temporada; sin embargo, este lunes acaba de confirmar que es por excelencia la reina de las propuestas más atrevidas como un bikini de mezclilla.

Este lunes 22 de agosto, la intérprete de "One kiss" cumple 27 años y desde el fin de semana compartió fotos en sus redes sociales para presumir los outfits más sofisticados en los que confirmó que la tendencia "micro" es lo de ella, primero con tops pequeños e ideales para no enseñar de más y ahora con un bikini con el que demostró que para presumir un bronceado perfecto no hay mejor opción que dicha tendencia de prendas extra pequeñas y con complementos.

Y es que los 27 años no se deben de tomar a la ligera y sus fans lo saben mejor que nadie, por lo que Dua Lipa les agradeció con una sensacional sesión de fotos demostrando que las botas altas están de moda y van incluso con un bañador de dos piezas. Por si fuera poco, juntó otra de las tendencias del año: los looks total denim, y el resultado es perfecto para cautivar durante las últimas semanas del verano.

Dua Lipa impuso moda con este look en bikini. (Foto: IG @dualipa)

"Los 27 se sienten como el cielo. Gracias por los deseos de cumpleaños", escribió la también modelo a sus más de 85 millones de seguidores de Instagram.

Mientras que en la publicación presumió que el azul de la mezclilla es el color perfecto para resaltar un bronceado que sólo el verano puede dejar. Además, se sumó a la tendencia de micro bikinis que ya le habíamos visto en otras ocasiones, pero esta vez con un estilo más renovado y perfecto para robarse todas las miradas por lo poco común que resulta. Y es que el bañador de dos piezas con el que apareció la diva y fashionista es de denim, y destaca por tener los cortes más vanguardistas del momento.

De acuerdo con Dua Lipa, la forma ideal para lucir un bikini es con el clásico corte triangular en el top, además debe tener cintas para atar justo por detrás de la espalda y cuello, un diseño perfecto para presumir los mejores escotes tanto de frente como en la espalda. En lo que respecta a las bragas del traje de baño, destaca la misma forma triangular y con cintas para atar en los costados.

Una cola de caballo alta dará el toque final. (Foto: IG @dualipa)

Para complementar un look total denim no basta con el bikini, sino que también es necesario incluir otras prendas y accesorios que ayuden a terminar de estilizar. La opción perfecta de Dua Lipa es combinar con unas botas altas que mantengan el mismo diseño de mezclilla y con las cuales lograr una imagen más sofisticada.

Por otro lado, un pareo de transparencias con estampado que simule el denim ayudará a ocultar lo micro del bikini, especialmente en la parte inferior del cuerpo. Finalmente, se pueden agregar unos lentes amarillos y joyas como collares, aretes y anillos plateados que le den un toque brillante al atuendo.

¿Te sumas a la fiebre por la mezclilla? (Foto: IG @dualipa)

