Dua Lipa cumple 27 años y estas FOTOS demuestran su evolución como fashionista

Una de las tendencias del día es Dua Lipa, quien este lunes 22 de agosto cumple 27 años, por lo que sus millones de fanáticos no dudaron en usar las redes sociales para dejar sus mensajes, felicitaciones, mejores deseos e incluso breves recuerdos de una trayectoria en el mundo de la música y el entretenimiento que inició en 2014. Y es que desde hace ocho años la cantante se ha consolidado como una de las figuras más importantes y su fama no sólo incluye la industria musical, sino también el mundo de la moda.

A sus 27 años, Dua Lipa es considerada como uno de los referentes de moda más importantes del momento y es que como toda una reina se ha coronado como una gran fashionista que con el paso de los años ha adaptado su estilo personal siguiendo las tendencias del momento hasta transformarlas en una sola tendencia que dicta quién es ella. Tanto ha sido el impacto que la intérprete de "One Kiss" ha tenido en esta industria que incluso ha dejado los micrófonos para sustituirlos por tacones y prendas de lujo para incursionar en el mundo del modelaje.

Los looks de Dua Lipa siempre dan mucho de qué hablar. (Foto: IG @dualipa)

Y no hay mejor ocasión que su cumpleaños para recordar algunos de sus looks más icónicos y las fotos que demuestran la increíble transformación de una joven con el sueño de alcanzar la fama mundial como cantante, hasta convertirse en toda una fashionista a la que millones de fans quieren igualar.

De estrella pop a ícono de la moda; los looks que han marcado la trayectoria de Dua Lipa

Al pensar en la cantante británica nos vienen a la mente canciones como "Be the one", "New rules", "Don't start now" y "Levitating", pues marcaron un antes y un después en su carrera como cantante y se posicionaron como las más escuchadas en sus respectivos años de lanzamiento; sin embargo, esto sólo corresponde a una larga lista de logros que la famosa ha tenido, pues como adelantábamos, el haber forjado un estilo propio la llevó a convertirse en la fashionista más importante de la década.

Poco a poco fue creando su estilo dentro del street style. (Foto: Especial)

En sus básicos era común encontrar prendas con detalle. (Foto: Especial)

Pues en sus primeros looks, muchos de ellos populares por sus videos musicales, la veíamos con una imagen más relajada en la que los tops eran pieza clave, mientras que accesorios como lo chokers daban el toque final a su estética y ni hablar de la tendencia que forjó con ellos. En cuanto al resto de su look, impuso el cabello a los hombros, una tendencia que se mantiene con mucha fuerza este 2022.

La influencia que tiene Dua Lipa en el mundo de la moda no sólo conlleva lucir grandes marcas de lujo o aquellas low cost, sino también ser un referente para todo el mundo, pues sus combinaciones siempre son icónicas y la hemos visto evolucionar su forma de vestirse del street style y sin miedo a experimentar con otras tendencias como la fetichista en "Sweetest Pie". Todo esto también la ha llevado a la mira de grandes diseñadores que no la dejaron fuera de este mundo tan exclusivo.

Así, la famosa pasó de los escenarios a las pasarelas con marcas como Versace y Balenciaga, además de otras como Puma, pues el ícono de la moda más importante y significativo también tenía que abrirse paso por este mundo para terminar de cautivar a sus fans. Es por ello que sus 27 años no pasan desapercibidos, pues incluso hace unas horas confirmó que en su estilo también se incluyen tops pequeños y brillantes, plataformas gigantes y tendencias que pocos se atreverían a lucir como un bikini de mezclilla con botas altas.

Estos son algunos de los looks con los que impuso moda en 2019. (Fotos: IG @dualipa)

En julio de 2022 Dua Lipa apareció en París para modelar este diseño de Alta Costura de Balenciaga. (Foto: Captura)

Sin embargo, para llegar a looks como con los que le dio la bienvenida a un nuevo año de vida, Dua Lipa pasó por muchos años de transformación en su estética, pues si bien en sus atuendos actuales encontramos las prendas más coloridas, los escotes más arriesgados, mini faldas, botas altas, diseños con transparencias y de cuero, en años anteriores se lucía con básicos del guardarropa.

Como señalamos arriba, la modelo inició con claras influencias del street style con looks muy fáciles de recrear gracias a que apostaba por prendas que están presentes en cualquier clóset como es el caso de los jeans holgados y de tiro alto, tops con mangas largas para sólo dejar al descubierto el abdomen, camisas y cárdigan en varios colores. Una serie de prendas que usa hasta la fecha pero en combinaciones totalmente diferentes.

Dua Lipa también renovó las tendencias con su cabello de dos colores. (Fotos: IG @dualipa)

A pesar de ello, su estética actual recuerda a la de años anteriores. (Fotos: IG @dualipa)

Por otro lado, las prendas de cuero también tienen un espacio importante en la estética de Dua Lipa, pues si en 2020 la veíamos con chaqueta con escote en la espalda y pantalones bicolor, tiempo después la vimos renovarse como toda una diva a los minivestidos y zapatos de plataforma, corsets y otras prendas que marcaron su estilo. Asimismo, en esta versión opuesta a los looks coloridos que ha lucido en las últimas semanas destaca el látex y diseños metálicos.

En esta serie de fotos que demuestran su evolución como fashionista también es importante destacar que poco a poco los tops con mangas largas se convirtieron en tirantes, escotes strapless, transparencias o cintas. De hecho, con estos sutiles detalles innovó en el mundo de la moda tanto al sumare a las tendencias como a renovar su imagen a una estética más juvenil en la que poco a poco el color se empezó a notar.

Dua Lipa también revolucionó con las joyas chunky. (Fotos: IG @dualipa)

Las sandalias y plataformas se convirtieron en sus básicos. (Fotos: IG @dualipa)

En los looks más icónicos de Dua Lipa también encontramos combinaciones vanguardistas con las que se ha lucido como nunca y ha acaparado todas las miradas. Aunque su estética puede variar de un momento a otro, entre sus trucos como fashionista destacan aquellos en los que retoma prendas o tendencias de moda de décadas pasadas con las cuales logra una imagen diferente. Por supuesto, esto también ha hecho que las nuevas generaciones sientan pasión por lo que se llevó en los 90's y principios de los 2000.

Ahora, la intérprete de "Lost in Your Light" ha comenzado a experimentar con la tendencia de micro prendas, mismas que no sólo le hemos visto en bikinis, sino también en sus looks más casuales y su truco para seguir luciendo perfecta es combinarlas con otras que eviten enseñar de más como es el caso de una falda larga con un microtop de brillantes.

La gran prueba que Dua Lipa es toda una fashionista no sólo está en los looks que lleva en el día a día, sino también con los que ha impactado en los escenarios. Cabe recordar que este año la británica inició su gira mundial "Future Nostalgia" con la que ha dado mucho de qué hablar por sus bailes, impactante voz y, por supuesto, son sus icónicos looks en los que destacan bodies, jumpsuits, medias con brillos y mini faldas.

Dua Lipa también ha demostrado que los colores neón son ideales para estar a la moda este 2022. (Foto: Especial)

