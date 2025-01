Hoy No Circula, domingo 19 de enero de 2025: ¿Qué vehículos descansan en CDMX y Edomex?

Con el objetivo de reducir los gases de combustión generado por los vehículos que circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México, especialmente en la el Estado de México y la capital del país, el programa Hoy No Circula se aplica los 365 días del año para indicar qué automóviles no podrán operar de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Ante ello, se se aplican una serie de normativas dependiendo del color engomado, holograma y terminación de la placa holograma que posea cada vehículo que quiera circular, esto designado por la Secretaría de Movilidad, esto para reducir las emisiones de dióxido de carbono que dañan la capa de ozono y la salud de quienes habitan estas dos entidades.

¿Qué vehículos descansan este domingo 19 de enero?

El próximo domingo 19 de enero, el Programa Hoy No Circula, no operará, lo que significa que no habrá restricciones para quienes circulen tanto en la Ciudad de México como en la entidad mexiquense.

El programa aplica tanto a vehículos locales de valle metropolitano, como de los foráneos que visitan estas dos entidades del país, quienes podrán transitar por la vías sin limitación de acuerdo a los hologramas y días que les fueron asignados.

Cabe recordar que los vehículos que están exentos de estas restricciones, son aquellos que cuentan con tecnologías que no emiten algún tipo de gases como lo son los vehículos completamente eléctricos o híbridos.

De acuerdo con la Semovi, la estrategia ha sido efectiva para combatir los gases producidos por la quema de combustibles fósiles, así como provmover el uso de alternativas sustentables como el uso de transporte público como el Metro, Metrobús o la bicicleta en el caso de la Ciudad de México.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

De no cumplir con la restricciones emitidas por la Semovi en el programa Hoy No Circula, la multa podría ir de 20 hasta 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMAS), es decir, pagarías hasta 17 mil 924 pesos por circular en el día que te tocó descansar.

Mientras que en el Edomex pagarías mil 924 pesos por saltarte el programa Hoy No Circula que se aplica en el Zona Metropolitana del Valle de México.

