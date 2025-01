Mayela Laguna es golpeada brutalmente en Acapulco, ¿cuál es su estado de salud?

Desde que concluyó el caso entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán por la paternidad del pequeño Apolo, Laguna tomó la decisión de dejar la Ciudad de México para tomar unas vacaciones tranquilas en Acapulco, Guerrero. Sin embargo, a través del programa "Siéntese quien pueda" se confirmó que la paz buscada por la familia se vio perturbada el pasado 15 de enero cuando Mayela fue víctima de una brutal agresión física y verbal.

Mayela Laguna, conocida por su participación en programas de televisión y su vida pública, había decidido viajar con su hijo Apolo a Acapulco, uno de los destinos turísticos más populares de México. En un video compartido en sus redes sociales, Laguna mostró su llegada al puerto, destacando la felicidad por poder disfrutar de unas vacaciones junto a su hijo; en ese momento, parecía que todo transcurriría con normalidad, disfrutando del sol y la playa, como cualquier visitante en la zona turística de La Costera, donde se hospedaron.

Pero días después de compartir sus experiencias felices en las redes sociales, la situación se tornó bastante tormentosa cuando Laguna y Apolo se vieron involucrados en un ataque violento a manos de una mujer desconocida. La situación, que no solo fue física sino también emocionalmente devastadora, causó gran preocupación entre sus seguidores, pues también se confirmó que la influencer había sido hospitalizada debido a las lesiones.

¿Cuál es el estado de salud de Mayela Laguna después de ser golpeada en Acapulco?

De acuerdo con el relato de Mayela en "Siéntese quien pueda", el ataque se produjo de manera repentina, pues la mujer, cuyo motivo de la agresión aún se desconoce, se abalanzó sobre ella de forma violenta, derribándola al suelo. "Una señora se me echó encima, me tiró, me ahorcó con todas sus uñas", relató Mayela, mostrando las huellas visibles en su cuello, donde las marcas de la agresión eran evidentes.

Este informe confirma la gravedad de la agresión que sufrió y las consecuencias físicas que enfrenta.

Fotografía: Instagram/@mayela_laguna

El hecho fue tan estremecedor que Mayela expresó que estuvo a punto de perder la vida, al haber sido asfixiada por el atacante. "Estuve a punto de ser ahorcada", afirmó visiblemente afectada, mientras mostraba las lesiones en su cuello. La agresora no solo ejerció violencia física, sino que además desató una lluvia de insultos y comentarios despectivos hacia la víctima, pues según Laguna, la mujer la insultó de manera vulgar y despectiva, usando términos ofensivos como "put*" y refiriéndose a su hijo, Apolo (de tan sólo 5 años), con el mismo tono despectivo, llamándolo "bastardo".

Y por si esto no fuera poco, en el momento en que Mayela fue atacada, Apolo mostró un valor increíble, defendiendo a su mamá con todo lo que podía, ya que según las declaraciones de Laguna, su hijo comenzó a gritar con todas sus fuerzas, lo que provocó que la mujer desistiera de seguir agrediéndola.

Mi hijo empezó a gritar impresionante, y ahí fue cuando la señora se fue corriendo, expresó Mayela entre lágrimas.

A lo largo de su intervención en el programa, dejó claro que su principal motivación es salir adelante por ella misma y por Apolo, sin dejarse derrotar por las circunstancias.

Fotografía: Instagram/@mayela_laguna

Fue así como el instinto protector de Apolo, a pesar de su corta edad, evitó que el ataque fuera aún más grave ya que su grito desesperado fue la señal de alerta para que la agresora huyera del lugar. Sin embargo, a pesar de que la mujer se fue, el daño ya estaba hecho, no solo por las lesiones físicas, sino también por el impacto emocional de ser atacada en presencia de su hijo.

Durante el ataque, Mayela también fue víctima de un robo durante el ataque ya que la mujer se llevó todas sus pertenencias, incluidos sus ahorros. Esta situación tiene un trasfondo aún más complejo, ya que desde que Mayela decidió mudarse de la Ciudad de México para comenzar una nueva vida lejos de las controversias que marcaron su pasado, ha trabajado como vendedora ambulante.

Me da mucho coraje que me hayan quitado mi dinero, me da mucho coraje que yo estoy tratando de hacer las cosas bien, dijo.

Se reporta que Mayela Laguna tiene dos costillas rotas

Tras el ataque, Mayela Laguna fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica debido a las lesiones sufridas y según el reporte médico emitido por los servicios de emergencias, Laguna tiene dos costillas rotas, por lo que permanece en observación para monitorear su evolución durante los próximos días. Esta experiencia no solo dejó huellas físicas en ella, sino también un impacto emocional profundo en Mayela, por lo que en sus declaraciones manifestó que tiene la intención de denunciar el hecho en cuanto se recupere y salga del hospital. "Voy a denunciar, en cuanto salga del hospital", aseguró, dejando en claro su deseo de que la agresora enfrente las consecuencias legales de sus actos.

Fotografía: Instagram/@mayela_laguna

