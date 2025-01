Daniel Bisogno tiene complicaciones para caminar, Ana María Alvarado actualiza estado el salud del conductor

A lo largo de esta semana trascendió que el conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno, sufrió una recaída en sus problemas de salud que padece desde hace unos años. De acuerdo con los distintos reportes el también actor de teatro presentó un malestar renal que lo llevó al hospital.

A pesar de que hasta el momento no existe información oficial sobre su estado de salud, distintos periodistas aseguran que Daniel Bisogno está nuevamente hospitalizado, situación que le impediría celebrar el aniversario de "Ventaneando" que será este miércoles 22 de enero.

Ana María Alvarado habla de los problemas de salud de Daniel Bisogno

Ante el rumor de la recaída de Daniel Bisogno, la periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, habló en su canal de YouTube sobre lo que sabe del estado de salud del conductor de "Ventaneando". De acuerdo con la información el periodista sí presentó un problema a lo largo de esta semana.

En su programa por YouTube, Ana María Alvarado, una de las máximas referentes del espectáculo en el país, dijo que la salud de Daniel Bisogno se ha complicado en los últimos días. La periodista dijo que el conductor de "Ventaneando" estaría luchando contra una nueva bacteria.

"Las cosas se han ido complicando. Insisten en que tiene que ir a chequeos de rutina, pero siempre entra por emergencias. Ha sufrido muchas bacterias", dijo.

En cuanto al regreso de Daniel Bisogno a "Ventaneando", Ana María Alvarado consideró que no se tiene que precipitar su vuelta a los programas de televisión. Apuntó que actualmente "El Muñeco" no se ve bien y presenta problemas para caminar, por lo que posiblemente no vaya a estar en el aniversario de la transmisión.

"No deben presionarlo para que regrese (a Ventaneando). Tiene otra infección. No se ve bien, no camina bien, está muy delgado, le cuesta trabajo, no tiene fuerza. Son muchos los problemas", sentenció.

Como te comentamos anteriormente hasta el momento ningún familiar cercano a Daniel Bisogno ha confirmado su recaída y nueva hospitalización. Lo último que se sabe es que se esperaba que volviera a las transmisiones el próximo miércoles 22 de enero.

Para escuchar las declaraciones reproduce el video a partir de minuto 23:00

¿Qué tiene Daniel Bisogno?

Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, reveló que el conductor de "Ventaneando" fue diagnosticado con cirrosis no alcohólica. Además, el actor de teatro se sometió a un trasplante de hígado que la impedido volver a las cámaras de televisión.

