Mac Miller vuelve a la vida con su disco póstumo "Balloonerism", estrenado el día en el habría cumplido 33 años

El 19 de enero es un día importante para las y los fans de Mac Miller, pues este día habría sido el cumpleaños número 33 del músico. Así, como parte de un regalo inesperado en el marco de esta fecha tan simbólica, salió a la luz un álbum inédito titulado "Balloonerism", trabajo que había permanecido en el olvido desde aproximadamente 2014, cuando Miller decidió archivarlo para centrarse en su proyecto "Watching Movies With the Sound Off" y su mixtape "Faces".

A través de este lanzamiento, el mundo recibe una nueva oportunidad de conectarse con la esencia más cruda y experimental del artista, al mismo tiempo que se celebran sus logros musicales y su legado en la escena del hip-hop. Y para comprender el significado tan grande de "Balloonerism", es necesario sumergirse en el contexto que rodea su creación, pues durante la época en que se grababa este álbum, Miller experimentó con su sonido de una forma más libre y menos ajustada a las expectativas del público.

Mientras que su obra posterior a "Blue Slide Park" era más rígida, "Balloonerism" ofreció una visión más desestructurada y casi íntima de la mente del rapero ya que con una mezcla de jazz, neo-soul y elementos de música experimental, Miller pareció explorar otra faceta de su talento. Así, dentro de este material se puede percibir una producción mucho más libre, a diferencia del estilo más pulido que encontramos en sus proyectos posteriores como "Watching Movies With the Sound Off" o el premiado "Swimming".

Se estrena "Balloonerism", otro álbum póstumo de Mac Miller

Es así como el álbum consta de 14 canciones que exploran temas como la muerte, el dinero, la nostalgia y las luchas internas, algo recurrente en la música de Mac Miller. A pesar de ser un trabajo sin pulir y, en muchos momentos, crudo, la decisión de finalmente compartirlo con el mundo se siente como una extensión de su personalidad artística, pues el material resulta en una mezcla de vulnerabilidad y valentía.

Es un disco impredecible, en el que las transiciones de ritmo y los cambios de instrumentos parecen surgir de forma espontánea.

Además, el talento de artistas como Thundercat (que se encarga del bajo y la producción), así como las colaboraciones con SZA y Ashley All Day, brindan una nueva capa de profundidad al sonido que caracterizó la última etapa de la carrera de Miller. De esta forma, el sonido de "Balloonerism" se aleja de las convenciones del hip-hop tradicional, adentrándose en un territorio más experimental ya que los cambios de ritmo e instrumentos llegan de forma tan espontánea que para algunas personas resulta desafiante para aquellas personas que esperan una narrativa musical más lineal.

De acuerdo con expertas en música, el tono general de "Balloonerism" se inclina hacia el neo-soul, un género conocido por su aproximación relajada y melódica al R&B, pero también se pueden ver influencias del jazz experimental que Miller habría podido explotar. Así mismo, la presencia de Thundercat, un genio del bajo cuya habilidad para fusionar estilos musicales es ampliamente conocida, es uno de los pilares de este sonido único, pues juntos, Miller y Thundercat crean una atmósfera sonoramente impresionante, pero también llena de sorpresas y momentos de introspección.

En cuanto a las colaboraciones, "Balloonerism" no se limita a los nombres más conocidos en la escena musical ya que a lo largo de sus 14 pistas, el álbum presenta una serie de artistas que complementan perfectamente el enfoque experimental de Miller. La contribución de SZA, conocida por su trabajo en el ámbito del R&B y el soul, es un claro ejemplo de cómo Mac Miller logró reunir una gama de sonidos diversos. La canción en la que ambos artistas colaboran refleja no solo la química musical entre ellos, sino también la evolución de la carrera de Miller en los últimos años antes de su trágica muerte en 2018.

Una de las características más destacadas del álbum es su capacidad para generar contrastes.

Al igual que otros trabajos de Miller, "Balloonerism" se sumerge en las complejidades de la vida, especialmente en lo que respeta a temas como la muerte, el dinero y la búsqueda de la autenticidad. Estos temas no son nuevos para quienes conocen con el trabajo de Mac Miller, pero en este álbum adquieren una profundidad adicional, dada la forma en que el artista se acerca a ellos de manera más personal.

Cabe recordar que "Balloonerism" no es el primer lanzamiento póstumo de Mac Miller, pues en 2020 salió a la luz "Circles", un álbum que se grabó poco antes de su muerte y fue completado póstumamente bajo la producción de Jon Brion. A diferencia de "Balloonerism", que es más disperso y experimental, "Circles" muestra a un Miller más sobrio y maduro, dominando su sonido con una mayor claridad y propósito. Sin embargo, ambos trabajos comparten la misma esencia: la de un artista en constante evolución, que nunca dejó de buscar nuevas formas de expresarse.

La muerte de Mac Miller dejó un vacío irreparable en la música, pero su legado continúa creciendo con cada lanzamiento póstumo. "Balloonerism" no solo ofrece una nueva perspectiva sobre su carrera, sino que también permite a las y los fans conectarse con una versión más compleja de Miller: un artista que, a pesar de los demonios internos y las luchas personales, nunca dejó de buscar su voz. Con "Balloonerism", las y los seguidores del rapero tienen un motivo más para celebrar la vida y la música de Mac Miller, una figura que, aunque ya no está con nosotros, sigue influyendo en la música moderna.

