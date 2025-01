5 bandas del más puro glam metal en inglés para sentirte una estrella de los 80 este fin de semana

Dentro del mundo de la música se han creado muchos géneros que buscaban representar las inquietudes de la época, e incluso llegar a romper los estereotipos de la época. Este fue el caso del glam metal, un subgénero del heavy metal que surgió a finales de los años 70 y alcanzó su punto máximo de popularidad en la década de los 80, con una mezcla explosiva de riffs potente, solos de guitarra estruendosos y una estética visual basada en el exceso (melenas largas, ropa llamativa, maquillaje extravagante) y una actitud hedonista que se traducía en canciones sobre fiestas, romance y rebeldía juvenil.

Y es que según expertas en música, el glam metal no es solo un estilo de música, sino un estilo de vida. Influenciados por el hard rock y el heavy metal, pero con un enfoque en la estética visual, las bandas de glam metal tomaron elementos del punk, el pop y el rock clásico, y los combinaron con un enfoque más comercial y accesible. La mezcla de sonidos pesados, coros pegadizos y una imagen deslumbrante convirtió a estas bandas en las reinas y reyes de la radio, así como de los escenarios.

Además de los sonidos electrizantes, el glam metal se caracteriza por la extravagancia ya que los músicos se vestían con ropa brillante, usaban maquillaje pesado y tenían una actitud desafiante. El género alcanzó su apogeo con los grandes éxitos de los 80, especialmente en los Estados Unidos, donde las bandas de glam metal dominaban las listas de ventas; hoy, el glam metal sigue siendo una parte fundamental de la historia del rock, influyendo en generaciones de músicos y fanáticos que buscan esa mezcla única de actitud rebelde y diversión desenfrenada.

5 bandas imperdibles del glam metal para regresar a los 80

Si alguna vez has soñado con viajar en el tiempo y ser parte de los días de gloria del rock de los 80, el glam metal es tu portal a esa época dorada. Este fin de semana, si buscas revivir el espíritu de los 80 y sentirte como una estrella de rock, no hay mejor manera que sumergirte en las vibrantes melodías de las bandas más icónicas de este género, por lo que te invito a seguir leyendo para conocer algunas de las mejores agrupaciones y dejarte llevar en un viaje sonoro lleno de energía, actitud y puro glamour.

El glam metal es mucho más que un estilo musical; es una forma de vida, una explosión de energía, actitud y creatividad que definió toda una era.

Fotografía: Pinterest.

Mötley Crüe

Si existe una banda que personifique el glam metal en todo su esplendor, esa es Mötley Crüe. Formada en 1981 en Los Ángeles, rápidamente se convirtió en uno de los nombres más emblemáticos de la escena; con su icónica formación de Vince Neil (voz), Mick Mars (guitarra), Tommy Lee (batería) y Nikki Sixx (bajo). El estilo de esta banda no solo estuvo marcado por su sonido, sino también por su imagen, pues con una mezcla de prendas de cuero, peinados voluminosos, maquillaje pesado y actitud de "vive rápido, muere joven", lograron consolidarse con canciones como "Girls, Girls, Girls" y "Kickstart My Heart", mismas que definieron su estilo de vida hedonista y las vibrantes noches de fiesta de los 80. Es así como si te sumerges en su discografía, desde "Shout at the Devil" hasta "Dr. Feelgood", estarás escuchando una de las bandas más influyentes del glam metal.

Además de su impacto musical, Mötley Crüe es conocida por sus legendarias travesuras y escándalos, que solo ayudaron a consolidar su estatus de estrellas de rock.

Fotografía: Instagram/@motleycrue

Quiet Riot

Una de las bandas pioneras dentro del glam metal es Quiet Riot, quienes alcanzaron la fama mundial en 1983 con su álbum "Metal Health", que fue el primero en llegar al número uno de las listas en los Estados Unidos. Fundada en 1973 en Los Ángeles por el guitarrista Randy Rhoads (quien luego se unió a Ozzy Osbourne), Quiet Riot se destacó por su mezcla de glam metal y heavy metal tradicional.

El gran éxito de Quiet Riot llegó con el sencillo "Cum On Feel the Noize", un cover de la banda británica Slade que los catapultó a la fama. Su estilo era menos provocador que el de algunas de las bandas más extravagantes del género, pero igualmente electrizante; con un enfoque en los riffs poderosos y las melodías pegadizas, Quiet Riot representaba perfectamente la fusión entre el hard rock y el glam metal que definió a la época.

Twisted Sister

La banda, liderada por Dee Snider destacó no solo por su estilo musical, sino también por su actitud desafiante y su imagen escandalosa. En los 80, Twisted Sister rompió barreras con su enfoque teatral del rock, combinando el metal pesado con una estética visual que se alejaba del glam metal tradicional para convertirse en una declaración de independencia y poder; así que si estás buscando una banda con un sonido más agresivo pero igualmente vinculada al glam metal, Twisted Sister es la indicada.

De la misma forma, el himno "We're Not Gonna Take It" se convirtió en un grito de rebeldía generacional y solidificó a Twisted Sister como una banda de culto. Su discografía, que incluye álbumes como "Stay Hungry" y "Come Out and Play", es una mezcla de metal, rock pesado y glam, pero con una fuerte influencia de la actitud punk. A diferencia de otras bandas glamorosas, Twisted Sister no se limitó a la belleza, sino que incorporó elementos de lucha y resistencia, todo mientras mantenían el maquillaje y la vestimenta exuberante.

Def Leppard

Aunque Def Leppard no es estrictamente una banda de glam metal, su estilo se ha entrelazado con el género a lo largo de los años. Formada en 1977 en Sheffield, Inglaterra, la agrupación se destacó por su capacidad para fusionar el hard rock con melodías más pegajosas; a diferencia de otras bandas del glam metal, Def Leppard no se basaba tanto en el exceso visual, sino en una propuesta más afinada y pulida tanto en su imagen como en su sonido.

Sin embargo, en discos como "Pyromania" (1983) e "Hysteria" (1987), Def Leppard se acercó al glam metal, no solo por su sonido más producido y accesible, sino también por la estética en sus videos musicales y presentaciones en vivo. Canciones como "Photograph", "Pour Some Sugar on Me" y "Rock of Ages" se convirtieron en himnos generacionales, demostrando la capacidad de la banda para equilibrar el metal con una producción pop refinada.

Faster Pussycat

Para cerrar con estas recomendaciones se encuentra Faster Pussycat, una de las bandas más representativas del glam metal que provienen de Los Ángeles, la cuna de este género. Fundada en 1985, la agrupación combinó la energía del hard rock con la actitud rebelde y desvergonzada del género; aunque no lograron el mismo nivel de éxito comercial que sus contemporáneos más famosos, sí lograron construir una base de seguidores leales gracias a su estilo crudo y directo.

El álbum homónimo de 1987, con el éxito "Bathroom Wall", es uno de sus discos más destacados ya que la banda se caracterizó por un sonido más sucio y garage, pero siempre con melodías pegajosas que se adaptaban al estilo del glam metal, con riffs afilados y letras desinhibidas sobre fiestas, chicas y diversión. A lo largo de los años, Faster Pussycat se mantiene como un símbolo del glam metal más sinfónico y auténtico, con una actitud punk y un sonido más directo. Si buscas algo menos comercial pero igualmente eléctrico, Faster Pussycat te hará sentir como un rockstar de la vieja escuela, con toda la irreverencia de los 80.

Fotografía: Pinterest.

