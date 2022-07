Botas texanas: 5 looks con los que puedes usarlas para estar a la moda este verano

El que haya dicho que las botas texanas no se pueden usar durante el verano estaba en un error, pues los looks más virales de la temporada las tienen como las grandes protagonistas y nadie puede negar que el resultado es perfecto para toda ocasión. Por supuesto, hay ciertas reglas que se deben de seguir y si no tienes idea de cómo combinarlas para estar a la moda, nosotros te contamos todo lo que debes de saber.

Tener el mejor estilo es la necesidad de los amantes de la moda y aunque cada quien decide qué usar y qué no, lo cierto es que hay básicos que nunca pueden quedar fuera de los looks y las botas texanas ya se convirtieron en el calzado que no puede faltar esta temporada. Así que se deben tener en el clóset como las indispensables; la mejor parte es que se pueden llevar en todos los colores, aunque las más populares de este verano son las negras, blancas e incluso las azul bebé, además de las rosas para lograr esos icónicos looks de Barbie que decenas de famosas están imponiendo.

¿Cómo combinar las botas texanas sin perder el estilo?

Como te adelantábamos, este tipo de botas ya se convirtieron en las preferidas de la temporada y una de las primeras famosas en imponer moda con ellas fue Dua Lipa, quien compartió el gran secreto para usarlas de forma correcta para hacerlas protagonistas en los looks y además lograr lucir a la moda sin cometer ningún error que pueda arruinar la estética y armonía del atuendo.

De acuerdo con la cantante británica, este tipo de calzado se debe de usar en colores oscuros como el negro y además permitir que en el diseño destaquen otros detalles bordados; en su caso, en color blanco. Por supuesto, al tratarse de botas texanas, también conocidas como vaqueras, el alto ideal es a media pantorrilla, un elemento que también permite usar otras prendas de tendencia para el verano.

Dua Lipa impuso moda con este look. (Foto: IG @dualipa)

Tal y como se aprecia en la foto anterior, una de las ideas de looks es combinarlas con prendas estampadas para darle ese toque boho-chic que tanto está conquistando en redes, como es el caso de este top y minishort. Por otro lado, Dua Lipa nos demostró que agregar detalles en colores neón es una opción perfecta para agregar una tendencia más en un mismo outfit sin perder el estilo.

Al tratarse de un calzado que cubre casi la mitad de las piernas, los vestidos cortos por arriba de la rodilla también se han convertido en los mejores aliados para lucir en tendencia. El ejemplo perfecto lo lució este fin de semana la actriz Pilar Santacruz, quien usó una prenda color naranja con bordados en el cuello y mangas holgadas, además de un rebozo, dos prendas con las cuales dio el toque final a sus botas negras.

La actriz demostró que los vestidos son ideales para este tipo de botas. (Foto: IG @pilarstcruz)

Por supuesto, no es la única alternativa y para quienes buscan un look más formal sin dejar de usar las botas texanas, llevarlas en un tono claro puede ser la mejor opción, tal y como confirmó la tiktoker Diva Lomas, quien lució este calzada en color azul bebé y para sumarse a los looks del street style, logró la combinación perfecta.

En esta tercera idea de looks, destaca un enterizo en color blanco, que también se puede sustituir por pantalones de lino y camisa de botones; mientras que para dar el toque final, se agrega una prenda de color que podría ser un abrigo o un cardigan, que serán el complemento ideal para lucir chic esta temporada.

Las botas texanas también se pueden usar en looks más elaborados. (Foto: IG @divalomas)

Otra de las tendencias de moda del verano son los minishorts y tops, por lo que no pueden quedar fuera de las prendas con las que se pueden usar las botas texanas. De hecho, en las fotos más virales en redes sociales, estas dos prendas destacan para usar este tipo de calzado, aunque para romper un poco la imagen relajada se puede agregar un blazer oversize con el cual elevar el atuendo.

Mientras que para el último de estos looks, destacan las botas blancas, que son de las más deseadas de la temporada, sobre todo si se llevan con vestidos cortos en rosa o fucsia. Por supuesto, al tratarse de un color tan claro, también se pueden usar con otros colores como el negro, así que un jumsuit de short y estas botas son la combinación perfecta para lucir elegantes.

Botas texanas con otras tendencias del momento. (Foto: Pinterest gigi 00005)

Las botas texanas blancas dan una imagen más elegante. (Foto: Pinterest Payton Sartain)

