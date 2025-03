Horóscopo de HOY 19 de marzo: Piscis y Capricornio arrasarán en el amor, según Nana Calistar

La vida dará un sorpresivo giro para algunos signos del zodiaco, pues la entrada del Sol en Aries viene con una estela de renovación. Así que no te sorprendas si en los próximos días crecen tus ganas de un cambio no sólo en lo personal, sino en el ámbito laboral.

Horóscopo de Nana Calistar hoy 19 de marzo

Piscis

Se visualiza un viaje en tu terreno y posibilidades de encamarte con una persona de una red social con quien has estado coqueteando desde hace algunos días. Puede que en estos días te pongas triste al recordar lo que pudo ser con la persona amada, ten presente que si no está contigo en estos momentos es porque no es momento así que déjate de fregaderas. No pierdas el tiempo en esas personas y enfoca tu energía y tu vida en alguien que esté dispuesto o dispuesta a dar su tiempo en ti

Acuario

Deja de buscar a quien no te busca, deja de amar a quien no te quiere y olvida a quien ya te olvido. Es momento de valorar lo que tienes y de darle carpetazo al pasado, preocúpate por lo más importante que tienes que es tu vida y tu existencia. Cuídate de fracturas y torceduras. No gastes tanto en tonterías que no necesitas, eres muy de gastar en fregaderas y media cada que tienes un dinerito extra.

Capricornio

Te vienen grandes cambios en tu vida pues descubrirás que una persona muy querida para ti te ha jugado el dedo en el hocico es decir te ha mentido y engañado en varias ocasiones. Vienen momento de cambios en los dineros que deberás de atender y darte cuenta de que la vida es ahora, disfrútala y vívela al máximo. Si las cosas te han salido mal últimamente no te desesperes ni te deprimas por esa razón.

Sagitario

No te deprimes si la persona que amas no está a tu lado, recuerda que a todos les llega su hora, la vida se encargará de reunirlos o separarlos, pero sea lo que sea, sabrás salir adelante y ser feliz. No pretendas cambiar la manera de ser o de pensar de las demás personas, aprende aceptarlas como son. Si tienes dudas del ser amado, aléjate y déjale todo al destino, si esta persona te quiere y valora no te dejará ir y luchará por mantenerse a tu lado, sino lo hace créeme que abras tomado la mejor decisión.

Escorpión

Una amistad tiene intenciones de romance contigo, pela los ojos e identifica de quien se trata, lo sabrás rápidamente pues sus detalles y manera de tratarte lo pondrán al descubierto. Si no tienes una relación el escenario se muestra perfecto para iniciar romance, dile a la persona que te interesa lo que siente y no sigas perdiendo el tiempo, si te rechaza al menos sabrás que no tienes por qué seguir ahí insistiendo y buscar otras opciones.

Libra

Es momento de aprender de todo lo que pasa a tu alrededor y ser muy inteligente para no seguir cometiendo los mismos errores de siempre. Ten cuidado con cambios de ultima hora en la cuestión de los dineros. Las tonterías que cometas en estos días las pagarás muy caro en un futuro próximo, ponte las pilas y no creas más en palabras sino solo en hechos.

Virgo

a no te martirices por lo que no pude ser, mejor busca nuevas oportunidades sobre todo en el terreno del amor, no pierdas más tu tiempo en personas que no hacen nada por estar a tu lado. Andarás algo estresado o estresada por una situación familiar que te ha quitado el fregado sueño. No te permitas volver a ser y fracasar en el ámbito del amor, abre bien tus ojos y no caigas en las mismas jugadas que ya te hicieron antes y te hicieron sufrir. El amor está en el aire para algunos signos del zodiaco. Foto: Copilot

Leo

Un viaje comenzará a planearse en estos días y será con familia cercana. Enfermedades de conocidos o seres queridos te podrían quitar el sueño, ten presente que las pruebas que pone la vida no son pa fregarnos, sino para aprender de ellas. Si tienes ya una relación no andes de calzón flojo y concentra tu energía en prepararle un detalle, eso hará más fuerte la relación. Un negocio en puerta se visualiza con mucho éxito. Extrañarás mucho a familiares lejanos.

Cáncer

No dudes del cariño y amor de tu pareja pues si no te quisiera desde hace mucho te habría mandado a la fregada, aprende a confiar en el ser amado y a mostrarle con confianza tu amor. Si te proponen una salida en estos días tus amigos no dudes en salir, pues hay muchas posibilidades de conocer una persona que te va a dejar sin aliento. Semana llena de estrés, cuídate mucho de enfermedades pues estarás muy propenso o promesa a sufrir alguna.

Géminis

Es momento de ponerte a cuidar más tu salud porque podrías presentar ciertos problemas con infecciones en garganta o estómago. Un amor del pasado podría entrar a tu vida sin darte cuenta. Si no has logrado concretar algo es porque no has querido ni le has puesto el empeño necesario, pon las cartas sobre la mesa sobre qué buscas y esperas en una relación.

Tauro

Ni se te ocurra regresar con ex parejas, tú tienes la última palabra, no vale la pena sufrir por las mismas tonterías habiendo tantos nuevos amores por descubrir. Comenzarás a planear un viaje con amistades o con pareja, aprovéchalo. Aprende a ser más bitch, pues solo así no te seguirán viendo la cara. Llego la hora de mandar a chiflar a su mauser a esa gente tonta que solo te busca cuando necesita un favor.

Aries

Muchas oportunidades en el amor en caso de tener una relación las cosas van a comenzar a fluir de la mejor forma y de la mejor manera para ti. Mucha suerte en juegos de azar, Aprovecha al máximo. No es momento de pensar en lo que ya fue y ya se llevo la fregada, es momento de centrarte en lo que en realidad vale la pena, lo que importa y lo que te deja algo para tu beneficio.