“Me siento muy emocionado, llevamos a la mesa de todos los mexicanos una opción más saludable”: CEO de Pan Gabriel sobre nominación a Premios Gastrolab 2025

Gabriel Torres, CEO de Pan Gabriel, dijo que se siente muy emocionado por estar nominado a los Premios Gastrolab 2025 en la categoría “Iniciativa Alimentación saludable e inclusión en dietas especiales” y que se está logrando el objetivo por el que la marca fue creada.

Compartió que los 200 trabajadores que integran Pan Gabriel también están emocionados por esta nominación, adelantó que la marca cumplirá sus XV años próximamente y lo celebrarán “expandiéndonos por toda la República con sucursales propias para hacer llegar este pan a las ciudades donde todavía no tenemos sucursales de Pan Gabriel pero sí distribuidores”.

En entrevista para Noticias de la Tarde con Lupita Juárez de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, relató que la panadería orgánica de la que es CEO nació en 2011y que “es una panadería saludable que es libre de gluten, leche, huevo y azúcar, todo está endulzado con stevia”.

Gabriel Torres relató que desde joven se apasiono con la gastronomía pero “quería hacer un pan diferente porque en México todos somos muy paneros”, detalló que actualmente Nuevo León, el Estado de México, Querétaro, Coahuila, Guadalajara, Ciudad de México y que tienen 150 distribuidores a nivel nacional.

“¿Por qué ha sido un éxito Pan Gabriel? Porque es un pan que no tiene ingredientes de origen animal, está elaborado con harina de papa, no tiene gluten, no tiene huevo, no tiene leche y para las persona diabéticas estamos endulzando nuestros panes con stevia”, detalló Gabriel Torres.