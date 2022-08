Moda: Estos son los pantalones que serán tendencia en otoño y son perfectos para decirle adiós a los jeans

Cualquier amante de la moda (o no) sabe que los jeans son los básicos del guardarropa, pues con ellos se pueden crear todo tipo de combinaciones que van desde lo informal y casual, hasta los ligeramente elegantes si se sabe cómo complementarlos; sin embargo, no son los únicos que se necesitan para crear looks icónicos y entre más diseños, materiales, colores o texturas se tengan, el estilo se verá increíblemente modificado.

Todo lo anterior aplica a lo largo del año, pero en especial en el venidero otoño, pues es la temporada perfecta para presumir un estilo que abarque tendencias diferentes a las que ya llevamos durante la primavera y el verano. Prueba de ello es que en el mundo de la belleza y la moda ya se están llevando las mejores opciones de pantalones para causar sensación con combinaciones más clásicas, elegantes y con otros grandes protagonistas que dejan a prendas como los vestidos y jeans fuera de la mira.

Y si a principios de 2022 el debate era si los skinny jeans habían llegado a su fin, ahora el tema de conversación es que no son los únicos pantalones con los que podemos lucir a la moda y en tendencia a lo largo del otoño, pues existe una larga lista de diseños, cortes y otros aspectos que se han apoderado de las tendencias del momento y a continuación te presentamos algunas de las propuestas que se han apoderado de las calles más importantes de ciudades como París, Nueva York y Londres.

Pantalones acampanados

El diseño estrella de los últimos meses no puede faltar en esta lista, pero esta vez dejando atrás la mezclilla de los clásicos jeans y en su lugar buscar otro tipo de materiales como las licras, crochet, encaje, satín, cuero, de vestir y por qué no, incluso hasta los leggings con campanas que han usado las celebridades.

Puedes crear looks formales. (Foto: Pinterest Kaoa)

Pantalones baggy

Y no, no nos referimos a los jeans que tanto furor causaron desde enero pasado, sino al corte en general, pues la idea del otoño es marcar la cintura con una pretina ajustada y dejar que el resto de la prenda sea muy holgada para dar un extra de volumen en la cadera y las piernas, un detalle que luce perfecto en mujeres bajitas, tal y como lo ha demostrado Yalitza Aparicio.

La mejor parte de este diseño es que no sólo se puede lucir en looks casuales, sino que al agregar prendas de vestir, tacones o incluso botas altas se obtendrá la combinación perfecta para derrochar estilo en cualquier lugar.

Combínalos con tacones para elevar el look. (Foto: Pinterest Parati)

Pantalones de cuero

Desde la primavera pasada vimos a los pantalones de cuero convertirse en la gran sensación y según los estilistas, se trata de una prenda que se quedará para los próximos meses. Así que si renovaste tu guardarropa con uno de estos diseños, no temas en usarlo con varios looks en otoño, aunque nuestra recomendación es ampliar tu clóset y agregar de otros colores que vayan en sintonía con la temporada, como pueden ser los fríos y neutros.

Los tonos tierra son ideales para este otoño. (Foto: Pinterest Careja Flor)

Pantalones fuseau

Mientras que para variar las formas que ya se han visto en las piernas, este otoño será tendencia una de las propuestas de moda de la década de los 80's con los pantalones fuseau con los que podrás lograr un estilo retro, pero bastante estilizado si combinas con otras tendencias del momento. La mejor parte es que al tratarse de una prenda tan versátil, la podrás usar en toda ocasión y con todo tipo de looks, incluyendo aquellos casuales y formales para la oficina, sobre todo si se agregan unos stilettos o bailarinas.

Aunque si eres amante del street style, el mundo de la moda ha ampliado la gama de estos pantalones a todo tipo de colores y texturas en las que la pana tiene un protagonismo importante.

Con tacones lucirás aún mejor. (Foto: Pinterest Fashionista)

Pantalones de lino

Como te hemos contado en varias ocasiones, este año resurgió la tendencia "coastal grandmother chic" en la que hay que lucir prendas que son básicos, pero siempre apostando por diseños muy relajados y creados con colores claros. Entre la larga lista de prendas que son necesarias para crear esta estética destacan los pantalones de lino, siempre en colores claros como el blanco o los tierra, así que no dudes en llevarlos en la próxima temporada.

Dobla el ruedo para un estilo más casual. (Foto: Pinterest Jujuyalmomento)

Pantalones de pana

Cada otoño los pantalones de pana se convierten en la gran sensación, en especial si se llevan en tonos tierra o neutros, y es que el material por excelencia logra el match perfecto con la estación. Algunos consejos que puedes seguir para presumir el mejor estilo en los próximos meses es buscar los tiros altos y diseños acampanados; combinar varias tendencias siempre es un gran truco de moda.

Combínalos con tenis para looks más casuales. (Foto: Pinterest StyleLovely)

SIGUE LEYENDO

3 cosas que puedes meter a la lavadora y posiblemente no lo sabías

Reina de Jordania dicta cómo usar jeans ajustados sin perder el estilo

Cinturita: estos son los trucos de moda para sacarle provecho a tu figura