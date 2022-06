El look perfecto para este verano sí existe y está muy alejado del street style, pues aunque es una de las tendencias preferidas por muchos, un nuevo estilo ha comenzado a ganar mucha popularidad, se trata del "coastal grandmother chic" que está conquistando las redes sociales por las combinaciones tan relajadas que se logran al sólo tener prendas básicas del guardarropa, pero que a la vez ayudan a dar una imagen elegante y sofisticada.

Las redes sociales se han convertido en el mejor espacio para dar ideas de los looks inspirados en el "coastal grandmother chic", por lo que algunas de las reglas para llevar este estilo están más que claras, pues además de tener los básicos del clóset, se deben considerar otros aspectos como los materiales e incluso los colores, pues en su mayoría se tratan de tonos neutros que ayuden a crear looks monocromáticos, y a la vez también destacan prendas en tonos pastel.

Esta tendencia es perfecta para todas las edades. (Foto: IG @robinlamonte)

Uno de los aspectos por los que este estilo ha ganado mucha popularidad en las últimas semanas es porque permite dar una imagen relajada y llena de comodidad, por lo que además permite que las personas luzcan a la moda, sobre todo en un momento en el que se apuesta por prendas holgadas tienen mucho espacio en la moda.

La mejor noticia es que es muy fácil llevar esta nueva tendencia, pues muchas de las prendas que se necesitan ya están presentes en la mayoría de los guardarropas; asimismo, al ser tan versátil se puede combinar con otros estilos y tendencias, por lo que no necesariamente se tiene que llevar la misma imagen elegante y casual todo el tiempo. Es por ello que en esta ocasión compartimos los 5 básicos del verano que necesitas para crear el look perfecto.

Jeans

Como te adelantábamos, para lograr esta aesthetic sólo se requieren básicos y los jeans no son la excepción; sin embargo, hay algunas cosas a considerar como la forma de éstos, pues lo ideal es optar por tiros altos y piernas holgadas. Es por ello que algunas de las opciones son los cortes rectos, las campanas medianas o formas como los mom y baggy jeans, mismo que llevan más de un año popularizándose.

Un consejo extra es que para usar los jeans y dar una imagen más relajada, se puede doblar el ruedo del pantalón, logrando así un look más casual.

(Foto: Pinterest unefemme.net)

Camisas y camisetas

En color blanco o en tonos neutros, las camisetas de algodón son una de las formas más sencillas con las que se puede crear esta estética, pero se debe evitar que tengan algún estampado y en su lugar apostar por prendas lisas o con algún bordado muy sutil. Por otro lado, las camisetas de botones y de manga larga son la clave para elevar los looks, aunque estas se pueden llevar en otros colores como el azul o el verde, pero siempre apostando por los tonos más claros.

Cabe destacar que en el caso de las prendas con botones, la mejor opción es llevarlas desabotonadas para crear un cuello en "V" y no una imagen más formal.

(Foto: Pinterest itsjustinesjournal)

Pantalones de lino

Por otro lado, los jeans no son los únicos que tienen protagonismo, pues los pantalones de lino también se llevan en el "coastal grandmother chic" y además son una de las tendencias preferidas de todos los años para lucir en el verano. Con este tipo de prendas se logra ese balance perfecto entre lo casual y la elegancia, es por ello que no pueden faltar en este estilo que ya es viral en redes sociales.

Además, los pantalones de lino lucen perfectos con las camisetas de botones y las camisas que, como contamos arriba, también son fundamentales para lograr los looks más adecuados para la temporada. Por supuesto, no sólo ayudan a dar esa imagen relajada, sino que lucen magníficos para esos momentos soleados y calurosos del día, además de aquellos en los que la lluvia se hace presente.

(Foto: Pinterest Purewow)

Suéteres

Considerando el punto anterior, los suéteres no pueden faltar para lograr esta aesthetic, pues son ideales para salvar de un apuro cuando el clima cambia apresuradamente durante el verano. Asimismo, dan el toque final a los looks del "coastal grandmother chic", sobre toso si se llevan como "accesorios" colgados en la espalda; por supuesto, en los looks playeros también pueden estar presentes para sustituir a los kimonos, que también están de moda esta temporada.

Algo a considerar es que estas prendas también deben de seguir la paleta de colores claros y deben de ser de algodón.

(Foto: Pinterest Rachel Moore)

Sandalias

Finalmente, las sandalias son el quinto básico para lograr el look perfecto de este verano, pues no sólo son uno de los calzados de temporada, sino que también ayudan a terminar de crear la estética perfecta al atuendo. Por supuesto, también existen muchas formas de lucirlas y una de las más populares es acompañarlas con calcetas.

(Foto: Pinterest Lily)

Si no tienes estas prendas en tu guardarropa o te gustaría ampliar tus opciones al ir de compras, por nada del mundo debes olvidar que para lograr esa imagen relajada del "coastal grandmother chic" lo ideal es ir por ropa holgada, aunque no lo suficiente para ser considerada como oversize. Por otro lado, tienes escoger prendas de colores neutros como es el caso del blanco, negro, gris, beige, marrón y tonos tierra, además de algunos otros colores fríos como el azul, pero siempre procurando que se traten de colores claros y pastel.

