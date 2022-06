Minishorts, la prenda de Cynthia Rodríguez que no puede faltar este verano; 5 looks que lo demuestran

La conductora Cynthia Rodríguez se ha convertido en todo un referente de la moda, sobre todo ahora que se encuentra de viaje por Europa, en donde se ha lucido como nunca con los looks más icónicos y sofisticados de la temporada de los que nadie puede dejar de hablar. Entre algunas de sus combinaciones más sorprendentes destacan aquellos outfits en los que estilizó los minishorts para estar en tendencia.

Los minishorts ganan protagonismo cada verano, pero en esta ocasión Cynthia Rodríguez logró un cambio radical al vestir los diseños más sensacionales y coloridos del momento creando un estilo único. Es por ello que las recientes publicaciones que la famosa ha hecho en redes sociales han sido vistas como cátedras de moda en las que con pequeños guiños demuestra que esta prenda no puede faltar en el guardarropa, ya que se trata de un básico que puede salvarnos de cualquier apuro.

Así que si tu meta de este verano es estar en tendencia, tienes que apostar por alguno de estos looks con los que la novia de Carlos Rivera ha conquistado las redes sociales y el mundo entero al presumir el mejor estilo, además de unas piernas perfectas.

Minishort en looks elegantes

Uno de los looks con los que la actriz y cantante conquistó la red es esta elegante combinación con unos shorts cortos de tiro alto y camisa de seda, una prenda que ayuda a elevar el look y que además está en tendencia este verano. Esta propuesta es perfecta para aquellas personas que buscan outfits monocromáticos o que son amantes del negro y no saben cómo sacar provecho en la temporada de calor.

De acuerdo con Cynthia Rodríguez, para que las prendas se vean más sofisticadas hay que usar tacones y agregar accesorios con los cuales imponer tendencia. El ejemplo perfecto son los collares, anillos y aretes.

La conductora logró la combinación más elegante. (Foto: Instagram @cynoficial)

Minishorts con camisas

Mientras que para atuendos más casuales e ideales para hacer turismo en las vacaciones de verano, destaca este look en el que se acompaña un minishort con un top negro, así como una camisa blanca de botones atada con un nudo en la cintura. Esta opción es ideal para blusas con escote strapless o para darle un toque diferente al atuendo.

Por supuesto, los accesorios también son necesarios para lucirse, pero para crear una imagen playera, se puede agregar un sombrero de palma y flats nude, además de un bolso cruzado.

Este es el look perfecto de Cynthia Rodríguez para hacer turismo. (Foto: Instagram @cynoficial)

Minishort y top

En el estilo personal de Cynthia Rodríguez no puede faltar el color y es por ello que también recordamos este atuendo con el que demostró una vez más que la fiebre de este verano es el fucsia. Además, para lucirse como nunca, apostó por usarlo en un minishort de tiro alto y con caída en "A", perfecto para dar volumen a las caderas; cabe destacar que el cinturón de la prenda ayuda a estilizar la figura.

Para combinar, la exconductora de "Venga La Alegría" lució un top con escote en forma de corazón en color blanco y unos tenis, el calzado más viral del momento por lucir perfecto con cualquier tipo de looks.

Los minishorts también se pueden usar con tenis. (Foto: Instagram @cynoficial)

Minishorts tipo falda

Por otro lado, los diseños de los shorts se han innovado y aquellos tipo falda se han convertido en los preferidos de muchas famosas, como es el caso de Cynthia Rodríguez, quien los ha usado en más de una ocasión. Es por ello que también recordamos este magnífico look en el que esta prenda causó sensación al combinarse con un top de una sola manga con estampado floral.

Lo que hace perfecta a esta combinación para este verano es que ayuda a dar el toque tropical que la temporada amerita al agregar un amarillo intenso en la parte superior y combinarlo con un minishort blanco, pues la combinación es perfecta para disfrutar del calor o de unas vacaciones en la playa.

Así se puede usar el neón este verano. (Foto: Instagram @cynoficial)

Look denim

En esta lista no pueden quedar fuera los minishorts de mezclilla, pues son piezas básicas y presentes en todos los guardarropas, y por supuesto Cynthia Rodríguez tenía que llegar con su infaltable cátedra de estilo para crear un look casual, pero con el que cualquiera se puede convertir en una sensación.

Para ello sólo hay que usar un top con escote de corazón y que deje al descubierto el abdomen, pues el tiro alto del short ayudará a dar una imagen más discreta; es importante señalar que muchas celebridades que apuestan por un outfit como este prefieren llevar el top del traje de baño.

El calzado perfecto para un look como este son las sandalias. (Foto: Instagram @cynoficial)

