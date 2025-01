Efraín Juárez da la cara y revela los motivos por los que abandonó al Atlético Nacional

El nombre de Efraín Juárez se adueñó de las portadas en Colombia y en México por su repentina salida del Atlético Nacional. La renuncia del técnico azteca después de haber conseguido dos títulos en sus primeros cuatro meses dejó a todos con la boca abierta y las especulaciones no dejaban de aparecer. Ahora, el estratega salió a dar la cara para terminar con los rumores y dejar en claro los motivos por los que puso su carta de renuncia a tan solo dos semanas de comenzar la temporada.

El exjugador de Pumas no dudó en acudir a un programa en ESPN y revelar los detalles por los que decidió abandonar a la institución que lo dejó debutar como técnico y de paso que le hizo tener un debut soñado en los banquillos, ya que comenzó como entrenador levantando dos títulos, uno de liga y el otro de copa. Juárez dejó claro que tenía que ver con que no se le tomó en cuenta para la salida y la contratación de los futbolistas de cara a este torneo.

"Todo el mundo tiene una responsabilidad dentro del organigrama en una institución. Está el presidente, el director deportivo y el técnico. Entendiendo eso, primero que nada yo nunca exigí a un jugador. Nunca dije quiero que me traigan A, B o C, a contrario, era consciente que cuando yo llegó a Atlético Nacional hay un grupo ya formado que yo llegó en la fecha 7. (...) Confío yo en la gente de decir, están haciendo un gran trabajo. Jamás pido A, B o C.", explicó en Equipo F.

Juárez dejó claro que él sacrificó sus vacaciones en Navidad y otros aspectos para preparar la nueva temporada, pero no se consideró en ningún momento para la planeación. Posteriormente explicó que él se fue enterando de la entrada y salida de jugadores a través de otros medios y no por parte dela directiva.

Juárez explicó los motivos por los que abandonó Atlético Nacional (Archivo)

Efraín sacrifica sus vacaciones junto a su familia por planear el torneo con Nacional

Juárez volvió a recalcar que nunca exigió jugadores, pero lo que si esperaba por parte de los altos mando de los Verdolagas era que se le considerara par ala planeación del nuevo torneo y de todos los compromisos. Efraín tenía claro que para esta temporada se tenía que pelear por salir bicampeones y el hacerlo bien en la Libertadores, es decir, pensar en ganar el torneo de la CONMEBOL.

Yo, lo que entendía, además de mis seis años de preparación... Yo entendía que el técnico podía estar envuelto en la toma de decisiones de jugadores, cosa normal. Yo el 23 de diciembre estaba dispuesto y no salí de vacaciones. No salí de vacaciones de Medellín para planear el compromiso porque no es poca cosa: teníamos que pelear el título y teníamos que pelear la Libertadores. Yo sacrifico mis vacaciones junto con mi familia para poder planear estas circunstancias", dijo el técnico mexicano.

Juárez sacrificó las vacaciones en familia por planear la temporada

Juárez esperaba que la directiva tuviera la disposición y la "amabilidad" de poder sentare todas las partes involucradas y se pusieran sobre la mesa lo que se pensaba hacer de cara a la nueva temporada y la forma en la que se pensaba potencializar al equipo para poder pelear por los compromisos antes mencionados.

"Sentarnos todas las partes involucradas y decir: 'qué creen que tenemos que traer para potencializar este grupo'. Obviamente yo nunca fui informado de eso, no sé si por políticas del club, yo nunca mencioné nada y después se citan situaciones que yo me voy enterando por diferentes medios que llegaba un jugador", explicó Efraín.

El estratega dejó claro que no se enteró por los medios de comunicación, sino que un día llegaba y le indicaban que un jugador se incorporaría al equipo cuando llegaba a la institución. Jamás se le preguntó su opinión sobre las posibles contrataciones. Efraín era informado cuando ya se había firmado al nuevo integrante de su plantilla. El mexicano no tenía problemas con los jugadores, ya que son grandes deportistas. El problema fue que le extrañaba la situación y le externó su sentir a los directivos. Después de llegar a un acuerdo y darse la mano, todos estaban en el mismo entendido.

"El martes sucede una cosa que yo no puedo pasar (lo de Uribe). Fue algo impactante porque ya había un entendido y no fui informado. Yo no estaba de acuerdo, no por la calidad, sino porque en esa situación ya teníamos cinco volantes", dijo el técnico para cerrar con el tema.

