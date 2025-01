Javier Mascherano defiende a Messi luego de que se burló en polémico festejo: "Sabemos que los mexicanos suelen ser hostiles”

Lionel Messi ha sido el protagonista “sin querer” de una de las peleas más fuertes en los últimos años entre aficionados argentinos y mexicanos, pues en el partido amistoso del pasado sábado entre Inter Miami y el Club América, la afición comenzó a molestar al astro argentino en la cancha.

El argentino comenzó a oír cánticos en su contra, como los que el año pasado se vivieron en el enfrentamiento entre Inter Miami y los Rayados de Monterrey por las eliminatorias de la Concachampions, lo que hizo que se molestara mucho con la afición mexicana.

Ahora, en el partido en contra del América, Lionel Messi anotó un soberbio gol que pondría adelante a su equipo y le festejó de manera peculiar a la afición del América, pues el delantero decidió mostrar su mano simulando un contenido, en donde con tres de sus dedos hacía entender a la afición que está presumiendo los tres títulos mundiales de Argentina.

Esto molestó a los aficionados mexicanos y trajo de vuelta esos enfrentamientos calientes entre México y Argentina, recordando que la albiceleste tiene como “hijos” a la Selección Mexicana, pues en enfrentamientos directos los superan en victorias.

Fue en el último partido amistoso entre el Club América y el Inter Miami que el Messi de las eliminatorias de Qatar 2022 volvió a surgir, pues si recordamos, fue en el encuentro contra Países Bajos donde el astro argentino decidió burlarse de Louis Van Gaal, haciendo una pose demasiado polémica.

Ahora su amigo íntimo, Javier Mascherano, con quien compartió lugar en el Barcelona y en la Selección Argentina, ha hablado de la situación y en este caso ha defendido a Lionel Messi por las provocaciones, agregando que quien realmente tiene la culpa son los aficionados mexicanos.

"No, la verdad es que no he hablado con Leo, así que no le he dado más importancia. Sabemos que los mexicanos suelen ser hostiles con nosotros, los argentinos y creo que después del mundial esa herida sigue abierta”, dijo Mascherano en conferencia de prensa del Inter Miami.