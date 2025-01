Javier Aguirre reacciona a la polémica celebración de Messi contra los fans del América

La Selección Mexicana jugará este martes en Buenos Aires, Argentina contra River Plate, por lo que Javier Aguirre y sus pupilos se encuentran encuentran en el territorio Albiceleste. Previo al duelo contra los 'Millonarios, el estratega mexicano fue cuestionado sobre la celebración de Lionel Messi que tenía dedicatoria para la afición del América. Se tiene que recordar que el capitán de los del cono sur fue bastante polémica y generó mucha indignación entre algunos mexicanos.

El entrenador del Tricolor fue cuestionado sobre esto en la conferencia de prensa sobre dicha celebración, pero el Vasco no quiso entrar en polémicas, menos en suelo argentino. Aguirre expresó que la pregunta en realidad tenía que ser para los argentinos y cómo es que ven a los mexicanos y el balompié Azteca. El técnico dejó claro que todas las experiencias que ha tenido con la gente de este país ha sido fantástica.

"No es una pregunta para mí, es algo que hay que preguntarle a ellos de cómo nos ven (si menosprecian el futbol mexicano en Argentina). Yo siempre los he respetado, tuve compañeros argentinos, he tenido jugadores argentinos a mi cargo y ha sido una relación fantástica. Yo los veo siempre como un futbol de exportación, un futbol atrevido, un futbol muy intenso", comenzó Aguirre .

El técnico mexicano volvió a tocar el tema de la celebración y si fue una falta de respeto lo realizado por el astro argentino, pero Aguirre se negó a contestar, ya que conoce al capitán de la Albiceleste desde hace mucho tiempo, en la gran mayoría como rival en la Primera División del Futbol Español. Por ese motivo y el respeto que le tiene prefiere no seguir con el tema polémico.

"No te voy a contestar a esa pregunta porque tenemos un altísimo respeto por Leo. Hace años que lo conozco, muchos años que lo enfrenté. Muchas veces como entrenador lo tuve de rival ahí en la línea. Y prefiero no contestarte porque realmente no es algo que en este momento para mí sea importante. Agradezco tu pregunta y me gustaría que me hicieras otra", concluyó con el tema.