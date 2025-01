Estos son los partidos imperdibles de la Champions League para HOY, 21 de enero

La jornada 7 de la Champions League está cada vez más cerca de comenzar y con ella la posibilidad de ver a los grandes clubes de Europa enfrentarse en la búsqueda de clasificarse a la ronda de Octavos de Final. Ahora, previo a que empiecen los partidos, vamos a presentar algunos de los encuentros de este 21 de enero. Barcelona, Liverpool y el resto de equipos están listos para disputar la penúltima ronda de la fase de la liga.

Se tiene que recordar que para esta semana, muchos clubes se juegan la posibilidad de clasificarse de forma directa a la siguiente ronda del torneo. Liverpool y Barcelona se levantan como los favoritos del torneo al marchar como los primeros dos del torneo, siendo los Red los únicos invictos de la competencia.

Ahora, previo a ver los primeros partidos, es momento de presentar los imperdibles de este 21 de enero. Se tiene que mencionar que la gran mayoría de los juegos se realizarán en punto de las 14:00, tiempo de la Ciudad de México, por lo que los fans de la 'Orejona' deberán elegir bien cuál o cuales serán los encuentros que verán. Mejor vamos a presentar los juegos que deben seguir sí o sí.

Noticias Relacionadas Efraín Juárez da la cara y revela los motivos por los que abandonó al Atlético Nacional

La Champions está entrando en la recta final la primera fase del torneo (X: championsleague)

Los partidos imperdibles de este martes, 21 de enero en la Champions League

La actividad de la Champions League comenzará con los juegos entre Mónaco vs Aston Villa y el Atalanta vs Sturm, ambos alas 11:45, pero eso no es todo, ya que los verdaderos imperdibles se presentarán a las 14:00. En este horario se presentarán clubes como Benfica, Liverpool, Atlético de Madrid, Barcelona, Leverkusen y LOSC.

Atlético de Madrid vs Leverkusen a las 14:00

Benfica vs Barcelona a las 14:00

Liverpool vs LOSC a las 14:00

Para todos los interesados, deben tener en cuenta que se tiene que elegir un solo partido si se tiene sólo una pantalla debido a que toda la actividad se transmitirá por MAX y TNT Sports. En caso de no contar con un televisor, solo se contará con la actividad en srteaming por MAX.

Todos los partidos de la Champions League para este martes (X: championsleague)

Qué está en juego en la jornada 7

Para algunos equipos, ya no hay nada en juego, ya que tienen asegurado su lugar en la siguiente ronda del torneo. Mientras que otros clubes como el Bayern, Milán, Real Madrid, Manchester City y PSG necesitan de victorias para colocarse dentro de los mejores 8 para clasificarse directo a Octavos de Final. En caso de quedar entre el lugar 9 y 24 deberán jugarse el pase a la siguiente ronda en un repechaje.

Los que todavía no tienen su pase directo a los Octavos de Final deberán ganar los dos partidos para asegurar su lugar en la siguiente ronda, esto claro dependiendo del resto de los resultados y las diferencias de puntos. La jornada 8 se realizará hasta el 29 de enero, por lo que los clubes tendrán tiempo suficiente para planear la última jornada.

Sigue leyendo:

Penta se vuelve a lucir en la WWE con una nueva victoria, ¿Nace una nueva estrella de RAW?

Ben Johnson, nuevo head coach los Bears y el reto de revivir a Chicago