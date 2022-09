Los calentadores están de regreso y serán la prenda preferida este otoño

Si algo caracterizó a la década de los 2000 fueron los calentadores, que se llevaban con todo tipo de looks y complementaban a la perfección las minifaldas y los jeans, y para quienes sienten nostalgia por aquellos años o que no crecieron con dichas propuestas de looks, les traemos buenas noticias, ¡regresaron y serán los preferidos para el otoño! La mejor parte de estas prendas es que se pueden lucir con todos los estilos imaginables.

La gran prueba es que las famosas, modelos e influencers ya han comenzado a llevarlos y en sus combinaciones encontramos las cátedras de estilo que toda amante de la moda necesita, pues además de los looks que ya vimos hace más de dos décadas, ahora la tendencia apunta a que se podrán llevar con todo tipo de calzado, en especial en aquellos con plataforma chunky. Y si estás pendiente de las tendencias para el otoño, esta noticia te encantará, ya que la temporada tiene una larga lista de zapatos y botas como los preferidos del año.

Ideales par aun look otoñal. (Foto: IG @sofiamcoelho)

Aunque se trata de una apuesta ideal para llevar a cualquier edad, es la generación Z quien está dictando cómo llevar los calentadores; mientras que aquellas personas menores de 30 años también se están sumando a la tendencia para revivir los años en los que crecieron y el toque de nostalgia no se ha hecho esperar. Por supuesto, las formas de llevarlos actualmente son infinitas y eso incluye los materiales con los que se fabrican.

Y es que al pensar en este accesorio que ya es un básico del guardarropa, a nuestra mente vienen las ideas más calientitas en tejidos o peluche, no por nada surgen con mucha fuerza para la temporada otoño-invierno 2022-2023; sin embargo, ya hay más posibilidades con las cuales robarse todas las miradas. Uno de los mejore ejemplos de lo anterior es uno de los looks con los que Rosalía se lució en su gira por México, en donde llevó calentadores de mezclilla, perfectos para llevar minifaldas o vestidos.

Este tipo de calentadores los puedes hacer desde casa. (Foto: IG @rosalia.vt)

Este tipo de innovaciones también ayudan a sumarse a los outfits del streets style e incluso a lucir otras grandes tendencias del momento, como es el caso de los looks total denim e imponer moda. Por supuesto, de apostar por ideas como estas lo ideal es llevar el calzado adecuado y para ello lo chunky es la mejor opción.

Claro que no son la única alternativa, pues también se pueden llevar unos mocasines y crear un contraste de color entre el calzado negro y unos calentadores blancos, eso sin mencionar que para lucir de lo más elegante durante el otoño también se pueden agregar otros complementos como medias negras y de esta forma lucir espectacular con minifaldas tableadas o shorts.

Son el mejor complemento a las minifaldas. (Foto: IG @emilisindlev)

Otra alternativa es llevar tacones bajos o altos y son plataforma, no importa si parte de la piel de los pies queda al descubierto, la idea es demostrar que se llevan calentadores y no calcetas largas o botas de calceta.

Por otro lado, las sandalias de plataforma que tanto furor causaron este verano y que se quedarán para el otoño son ideales para llevar estos accesorios y quien ha marcado tendencia es Bella Hadid con unos pantalones holgados y con estampado, sandalias negras y los calentadores por debajo del ruedo del pantalón.

Así que es hora de sacar del fondo del clóset tus calentadores favoritos y lucirlos con mini faldas y vestidos, así como shorts, y no morir de frío en esta temporada otoño-invierno. Recuerda que también puedes apostar por combinarlos con otras tendencias del momento y con todas las prendas que tengas en tu guardarropa, ya que te ayudarán a elevar el look y a renovar tu estilo.

¡Llévalos en todos tus looks! (Foto: IG @bellahadid)

