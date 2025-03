Horóscopo de la semana: Capricornio y Tauro serán los signos más dichosos hasta de HOY al 28 de marzo

La astróloga cubana Mhoni Vidente tiene un mensaje que dar a cada uno de los signos del zodiaco. En esta semana que va del 24 al 28 de marzo nos dice que serán dos los signos que tendrán la mejor fortuna, pues los bendecirán los astros con una racha de buena suerte. Además nos revela el horóscopo en salud, dinero y amor.

Hoy me defenderé de todos los Demonios que me rodean y de las personas que solo buscan hacerme daño con la Fuerza del Arcángel Miguel logragre sin duda salir Adelante. Hoy me concentrare en lo positivo que me da la vida y podré realizar las metas en mi futuro.