¿Qué significa espiritualmente que se te pierda tu gato?

No hay dolor más grande que el de perder a un gato, ya sea porque lo dejamos salir a que explore sus alrededores o porque en un descuido al dejar las ventanas o puerta abierta decidió huir de casa por voluntad propia y sin saber cómo regresar. Aunque esto nos lleve a postear su foto en redes sociales y pegar anuncias de "se busca" en las calles cercanas, lo cierto es que algunas culturas toman esto como una cuestión espiritual con un significado sanador.

De acuerdo con algunas creencias tanto de México como del mundo, cuando un gato se va o lo perdemos y por mucho dolor que esto nos resulte, hay una parte buena que debemos de voltear a ver. Según creencias, los felinos que tenemos como mascotas absorben y transforman la energía de nuestro entorno y de ser negativa la transforman a algo positivo; de ahí, que en algunas culturas se cree que cuando la mascota decide irse, en realidad está purificando la energía de su hogar.

Si bien lo anterior no tiene ningún sustento científico, tienes que saber que desde lo espiritual se considera que los michis tienen un poder sanador que saben cuándo usar, así que si antes de que tu mascota se perdiera o abandonara su hogar junto a ti, pregúntate si había algo en casa que no estaba funcionando, por ejemplo peleas, distanciamientos, estancamiento económico o falta de suerte. Y medita si hay algún cambio tras la marcha de la mascota, pues según el sitio Terapia Felina, esta especie transmutadora de energía sabe cómo equilibrar y sanar las vibras.

Por supuesto, esta no sería la única de las misiones de vida que tienen los gatos cuando llegan con nosotros y de ahí que por su energía solitaria e independiente puedan "huir" cuando su ciclo terminó junto a nosotros. De acuerdo con otras visiones, cuando un gato se va también es considerado como una señal premonitoria de que con él también se alejan tragedias dentro del hogar y de todas las personas que viven allí.

Cuando se alejan de casa también purifican la energía que allí hay. (Foto: Copilot)

¿Cómo ayudan los gatos espiritualmente?

Aunque la misión de vida de cada mascota es diferente, en el caso de los gatos y en particular cuando se pierde, la energía que limpia no sólo resulta sanadora en lo emocional, sino también en lo espiritualmente, ya que los michis también son nuestros protectores y al tomar la decisión de marcharse nos evitan momentos de dolor, estrés e incluso de desesperación. Algunos ejemplos de lo que se pueden llevar son:

Llevarse tragedias

Evitar que alguien de la casa se enferme

Sin embargo, también es importante que sepas que cuando tu gato se pierde, ¡no debes de rendirte al buscarlo!, y aunque sabemos que el dolor de no volver a verlo o saber si está bien en las calles no te deja estar en paz, el significado espiritual de que tu minino se te pierda no termina aquí, pues cuando se tiene la suerte de volver a tenerlo en casa, quiere decir que su ciclo junto a ti no ha terminado.

Por el contrario, se cree que únicamente terminó uno de los trabajos que tenía que cumplir contigo, por ejemplo, el llevarse las malas energías que se habían estancado en tu casa, mientras que al volver todavía tiene mucho que sanar junto a ti. Por último, recuerda que los gatos son grandes protectores, así que asegúrate de dejarlo transmutar la energía de tu vivienda, pues con cada lamida o siesta también sigue cumpliendo su trabajo junto a ti.

¿Por qué los gatos se van?