Así impactará Mercurio Retrógrado a cada signo del zodiaco hasta el 7 de abril

No es raro que aún sientas que las cosas no marchan como deseas, que de pronto veas que los planes que tenías se atrasan o que sientas que no tienes buena comunicación con la personas que te rodean, pues todo esto es la influencia de Mercurio Retrógrado en cada signo del zodiaco, pues este tránsito planetario representa un momento de pausa cósmica.

Aunque Mercurio Retrógrado inició el15 de marzo al 7 de abril, trayendo cambios significativos para todos los signos zodiacales. Este fenómeno astrológico ocurre cuando el planeta parece moverse en dirección contraria, afectando principalmente la comunicación y tecnología. Los signos de Aries y Piscis serán los más impactados durante este período, que invita a la reflexión profunda y la reevaluación de situaciones personales.

Es momento de tomar consciencia y aprovechar esta energía para el crecimiento interior.

El dinero, la suerte y la fortuna están por llegar a ti. Foto: Copilot

Aries y Piscis, los signos más impactados por Mercurio Retrógrado

Los nacidos en la constelación Aries experimentarán una transformación notable en su forma de expresarse. La energía planetaria les invita a moderar su característico impulso y reflexionar antes de tomar decisiones importantes. Un ejemplo claro: replantear proyectos profesionales iniciados al principio del año.

Para Piscis, esta fase marca un momento de profunda conexión espiritual. El tránsito planetario amplifica su intuición natural, permitiéndoles acceder a revelaciones significativas sobre su camino personal. La clave radica en equilibrar sus emociones y mantener los pies en la tierra.

La combinación de ambas energías crea un campo propicio para el autoconocimiento. Aries aprenderá de la sensibilidad pisciana, mientras Piscis se beneficiará de la determinación del carnero para materializar sus visiones.

Cáncer y Géminis: Transformaciones esperadas

Los nacidos en la constelación de Cáncer atraviesan una etapa de renovación emocional profunda, ideal para fortalecer lazos familiares y redefinir su espacio personal. La intuición natural del cangrejo se amplifica, permitiéndole tomar decisiones más acertadas en el ámbito profesional.

Para Géminis, el período trae oportunidades únicas de crecimiento. La energía del momento favorece la revisión de proyectos creativos y el replanteamiento de metas personales. Los geminianos brillan especialmente al reconectar con antiguos contactos que aportan perspectivas valiosas.

La dualidad de estos signos crea una dinámica interesante: mientras Cáncer profundiza en su mundo interior, Géminis expande sus horizontes sociales. Un buen ejemplo es cuando un Cáncer reorganiza su hogar mientras un Géminis retoma un proyecto artístico colaborativo del pasado.