Nana Calistar: horóscopo de HOY 25 de marzo, Piscis y Capricornio reciben una sorpresa

Este martes será un día maravilloso para los nacidos bajo los signos Piscis y Capricornio, pues la suerte está de su lado. Nana Calistar nos revela el horóscopo de hoy para cada signo del zodiaco. Consulta aquí cómo te irá en salud, dinero y amor.

Horóscopo de Nana Calistar hoy 25 de marzo

Acuario

Vas a conocer a una persona gracias a una amistad o mediante una red social, te va a llamar mucho la atención y hay posibilidades de que en corto plazo pueda surgir algo bueno de eso. Ten cuidado en quien confías pues podrías meterte en problemas, aprende a ser más desconfiado o desconfiada pues en estos momentos te rodeas de personas que solo buscan obtener algún tipo de información de ti o fregarte la existencia. Te viene un proyecto muy bueno o posibilidades de iniciar un negocio

Capricornio

Aguas con lo que cuentas pues muchos de tus planes serán salados por la gente envidiosa. Enfermedad de un familiar podría presentarse. Mientras más sigas empeñándote en cambiar la forma de ser de las personas más te expondrás a que te manden a la fregada, aprende a querer a las personas por su esencia y su forma de ser, si hay algo que te disgusta o no te parece a la fregada y busca alguien que se acople a tus necesidades.

Sagitario

Si tienes una relación, discusiones por mal entendido y chisme podría ocasionar un disgusto, no descuides más a tu familia pues son los únicos que meterían las manos al fuego por ti. Amor de una noche en puerta. Si tienes pareja se más cariñoso y entregado, que no se pierda la magia de cuando iniciaron ese compromiso, no caigan en la monotonía y el aburrimiento, la innovación será la clave pa’ que la relación salga a flote.

Escorpión

Ten en cuenta que lo que obtengas de hoy en adelante será por tu esfuerzo. Si bien es cierto que eres una persona con mucha fuerza de voluntad y decisiones algunas veces caes y tomas decisiones que no te benefician en nada. A la fregada quien está y no está en tu vida, que las cosas que te prometen las demuestren con hechos y no solo con palabras. Un viaje se empezará a planear y familiares te visitarán. Aguas con aparatos eléctricos podrían fallar o descomponerse en estos días.

Libra

Si tienes una relación ten cuidado con celos o con pedir más de lo que ofreces, a veces cansas a tu pareja con tanta palabrería y desconfianza al punto que ha llegado a pensar en mandarte a la fregada. Ponte las pilas y se más culeis no permitas que sigan fregándote la existencia, aprende a no dejarte mangonear ni humillar por nadie pues permitirlo una vez es caer en eso definitivamente.

Virgo

Una llamada o mensaje podría hacerte pensar muchas cosas al punto de cambiar tus decisiones. Pon en claro tus sentimientos, aprende a no ser tan entregado o entregada ni querer más de la cuenta o solo te vas a arriesgar a que te dañen y al final ser quien más sufre. Posibilidades de retraso en regla, reunión o llegada a un evento, organiza más tu tiempo y no te estreses.

Leo

Estrés en el trabajo, dolores estomacales e irritación puede surgir. Un familiar caerá en cama, pero logrará mejorar mucho de salud. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, si estás dispuesto o dispuesta a caer en los mismos errores y sufrir lo mismo, adelante. El amor te va a dar una sorpresa, pues desarrollaras sentimientos y deseos por una amistad que te comenzará a echar los perros, ponte trucha y dale pa delante. Los capricornio serán muy afortunados. Foto: Copilot

Cáncer

Vienen grandes cambios en los cuales aprenderás de muchas cuestiones que te ocurrieron en el pasado, ya no confiaras tan pronto de las personas y eso se deberá a ciertas traicione que experimentaste o estás por experimentar. Estás hartando mucho a tu pareja en caso de tener esto por cuestiones de celos y reclamaciones absurdas.

Géminis

Ten presente que las amistades en tu vida son exprés, pero tú sabes con quien puedes confiar y quien merece estar en tu vida por siempre. Recuerda de dónde viene y hacia dónde vas, la vida te llenará de nuevas oportunidades en muchos ámbitos, en los dineros se ve una mejoría aprovéchala y no gastes de más en cuestiones que por el momento no necesitas o no es indispensable.

Tauro

Posibilidades de conocer a una persona en una fiesta o reunión de amistades, te empezarán a echar los perros por una red social. Te enteras de chismes en el área laboral. Ciertas cuestiones que te venían poniendo mal empezarán aclararse y tomar rumbo, no temas a cambios que estos son los que te van a ayudar a madurar y dejar atrás la torpeza que te ha caracterizado en los últimos años.

Aries

Tu familia será la clave perfecta para lograr encontrar tu paz interior. Las exparejas no sirven ni para incomodar a su madre, no pierdas el tiempo con alguien que no va a cambiar por nada. Eres muy de enamorarte de dos personas a la vez y no saber qué elegir, pon en claro tus sentimientos, recuerda que si sentiste algo por alguien más teniendo pareja quizás no amabas tanto a quien tenías a tu lado o te faltaba algo en tu relación.