Conan Gray impone moda masculina 5 looks perfectos con los que derrocha estilo

La moda masculina no deja de reinventarse y cada vez es más común ver a decenas de famosos experimentar con su estilo, ya sea al entrar a una tendencia en específico o juntar muchas de ellas para crear una imagen propia. En el último caso hay un nombre que no deja de ganar popularidad y ese es el de Conan Gray, quien con tan solo 23 años ha ganado relevancia en el mundo de la música y de la moda al llevar las propuestas de looks ideales para causar sensación.

Y es que al igual que otras grandes celebridades, el cantante de "Heather", "Memories" o "Wish You Were Sober" ha demostrado que la moda es una parte que forma parte de nosotros y que cada quien la puede llevar de millones de formas diferentes. Hablando específicamente de su caso, algo que llama la atención de los estilistas y expertos, es que no sigue un estilo en particular, sino que es posible ver todo tipo de estéticas en sus looks.

Se puede lograr una imagen muy relajada. (Foto: IG @conangray)

Estos son los diversos looks con los que Conan Gray se roba todas las miradas

Quienes siguen de cerca al cantante que el pasado mes de junio lanzó su segundo álbum de estudio, "Superache", sabrán que desde que saltó a la fama en 2018 su estética ha dado mucho de qué hablar y a tan sólo cuatro años de aquel entonces, Conan Gray ya es considerado como uno de los grandes íconos de la moda en el que podemos encontrar una larga lista de estilos a seguir, por lo que son perfectos para adaptarse a todo tipo de gustos masculinos.

Y es que así como las playeras con estampados, sudaderas y pantalones pueden ser magníficos para armar un outfit, el estadounidense ha dejado en claro que para imponer estilo y jugar con la moda hay que jugar con todo tipo de tendencias y texturas, por lo que no sorprende verlo con piezas exclusivas en las que destacan los colores más brillantes y vibrantes, los olanes, las transparencias y los estampados.

Los zapatos son clave en los looks de Conan Gray. (Foto: IG @conangray)

Agrega uno o más estampados a tus looks. (Foto: IG @conangray)

Como adelantábamos, nadie se atreve a encasillar la estética de Conan Gray en una sola, pues puede incluir looks vintage en los que recupera algunas de las tendencias amadas por casi todos los hombres, así como aquellas apuestas queer o preppy. Asimismo destacan aquellos en los que rompe con los estereotipos la llevar faldas, cortas o largas, tops y capas con las que se confirma como el nuevo referente de la moda masculina.

La mejor parte de tener una gran variedad de apuestas es que todo el mundo se puede sumar a la que más le haga sentir cómodo y que a la vez sea perfecta para lograr esta imagen "aesthetic" que las nuevas generaciones quieren llevar desde algo muy básico hasta algo más bien atrevido. Con todo lo anterior también ha apostado por darle voz y difusión a la idea que la ropa no tiene género, por lo que tampoco sorprende ver que haya lanzado su propia colección con una reconocida marca de moda.

“La moda es esencial para las personas. Vivimos inmersos en ella”, dijo tras el lanzamiento de la colección en la que se encuentran todo tipo de piezas con las cuales derrochar a su estilo personal.

Atuendos monocromáticos también son perfectos para lucir como Conan Gray. (Foto: IG @conangray)

El cantante ha demostrado que las transparencias y escotes son ideales para su estilo. (Foto: IG @conangray)

La mejor parte es que la mayoría de sus looks se pueden crear con básicos del guardarropa ya sea con jeans de los colores clásicos o de aquellos en tonos tierra; mientras que las camisetas siempre se pueden complementar con sudaderas o chaquetas, en especial en un momento en el que el cuero está de moda y se puede llevar con todo tipo de estilos. Y si lo que se busca crear es una imagen más colorida se puede apostar por pantalones tipo sastre en todos los colores imaginables como el naranja.

Algo que Conan Gray también nos ha demostrado es que en la moda los accesorios son perfectos para darle el toque final a los looks, así que no dudes en darle una oportunidad a las bufandas (para outfits de otoño), gorras y boinas, así como joyas de cadenas y anillos con los cuales elevar la estética. Finalmente, para los zapatos, las plataformas son básicas y no sólo se pueden llevar en la versión chunky de tenis, mocasines o botas, sino también con tacones.

Apuesta por tendencias como el color del momento. (Foto: IG @conangray)

SIGUE LEYENDO

Shia LaBeouf y los looks con los que conquista la moda masculina

4 diseños de uñas para hombres con los que Diego Alfaro conquista Instagram